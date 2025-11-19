内田篤人が世界のトレンドを指摘。ボリビアの“前プレ”をいなし３発完勝の森保ジャパンに感嘆「日本はスペースを上手く利用した」
元日本代表DFの内田篤人氏が、11月18日に放送されたテレビ朝日系列の「報道ステーション」に出演。同日に行なわれた日本代表のボリビア戦を振り返った。
森保一監督が率いる日本は、開始４分に鎌田大地のゴールで先制。後半はボリビアに攻め込まれる時間帯もあったが、71分に町野修斗が追加点を奪い、78分に中村敬斗がダメ押し弾。３−０で快勝した。
内田氏は「日本は相手のプレスを受けながらも上手く攻めた。ボリビアが積極的にプレスをかけてきたが、日本はスペースを上手く利用した」と解説。「前からプレッシャーをかけるのはトレンドになっている。ワールドカップでも対戦相手の多くがやってくると思うので、（日本の）攻撃は非常に効果的でした」と評した。
今夏のE-１選手権後、９・10・11月の各シリーズで２試合ずつを戦った森保ジャパン。９月はメキシコに０−０、アメリカに０−２と勝利なし。10月はパラグアイと２−２、ブラジルには３−２で逆転勝利を収め、11月はガーナに２−０、ボリビアに３−０で連勝を飾った。
計６試合で３勝２分け１敗。総評を問われた内田氏は、「新しいことを試しながらも、一番良かったのは上積みができたこと」とし、「今の日本代表は守備も非常に良く、そこからスムーズに攻撃へと切り替えることができる。このスタイルなら、ワールドカップで強豪相手に戦っていける、そんなイメージが持てたと思います」と続けた。
北中米W杯は来年６月に開幕。本大会に向けては「直前に少し試合があるので、そこでまた競争を繰り広げて、完成度を高めてくれたら、大きな期待が持てると思います」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
森保一監督が率いる日本は、開始４分に鎌田大地のゴールで先制。後半はボリビアに攻め込まれる時間帯もあったが、71分に町野修斗が追加点を奪い、78分に中村敬斗がダメ押し弾。３−０で快勝した。
内田氏は「日本は相手のプレスを受けながらも上手く攻めた。ボリビアが積極的にプレスをかけてきたが、日本はスペースを上手く利用した」と解説。「前からプレッシャーをかけるのはトレンドになっている。ワールドカップでも対戦相手の多くがやってくると思うので、（日本の）攻撃は非常に効果的でした」と評した。
今夏のE-１選手権後、９・10・11月の各シリーズで２試合ずつを戦った森保ジャパン。９月はメキシコに０−０、アメリカに０−２と勝利なし。10月はパラグアイと２−２、ブラジルには３−２で逆転勝利を収め、11月はガーナに２−０、ボリビアに３−０で連勝を飾った。
北中米W杯は来年６月に開幕。本大会に向けては「直前に少し試合があるので、そこでまた競争を繰り広げて、完成度を高めてくれたら、大きな期待が持てると思います」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番