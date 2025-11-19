NY株式18日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　46279.30（-310.94　-0.67%）
ナスダック　　　22579.21（-128.86　-0.57%）
CME日経平均先物　49005（大証終比：+505　+1.03%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9552.30（-123.13　-1.27%）
独DAX　 23180.53（-409.99　-1.74%）
仏CAC40　 7967.93（-151.09　-1.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.583（-0.027）
10年債　 　4.125（-0.014）
30年債　 　4.746（+0.010）
期待インフレ率　 　2.288（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.706（-0.006）
英　国　　4.554（+0.019）
カナダ　　3.255（+0.022）
豪　州　　4.441（-0.036）
日　本　　1.738（+0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.75（+0.84　+1.40%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.00（-0.50　-0.01%）

ビットコイン（ドル）
93262.94（+1436.37　+1.56%）
（円建・参考値）
1450万9848円（+223470　+1.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ