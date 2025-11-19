ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３１０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 46279.30（-310.94 -0.67%）
ナスダック 22579.21（-128.86 -0.57%）
CME日経平均先物 49005（大証終比：+505 +1.03%）
欧州株式18日終値
英FT100 9552.30（-123.13 -1.27%）
独DAX 23180.53（-409.99 -1.74%）
仏CAC40 7967.93（-151.09 -1.86%）
米国債利回り
2年債 3.583（-0.027）
10年債 4.125（-0.014）
30年債 4.746（+0.010）
期待インフレ率 2.288（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.554（+0.019）
カナダ 3.255（+0.022）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.75（+0.84 +1.40%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.00（-0.50 -0.01%）
ビットコイン（ドル）
93262.94（+1436.37 +1.56%）
（円建・参考値）
1450万9848円（+223470 +1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46279.30（-310.94 -0.67%）
ナスダック 22579.21（-128.86 -0.57%）
CME日経平均先物 49005（大証終比：+505 +1.03%）
欧州株式18日終値
英FT100 9552.30（-123.13 -1.27%）
独DAX 23180.53（-409.99 -1.74%）
仏CAC40 7967.93（-151.09 -1.86%）
米国債利回り
2年債 3.583（-0.027）
10年債 4.125（-0.014）
30年債 4.746（+0.010）
期待インフレ率 2.288（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.554（+0.019）
カナダ 3.255（+0.022）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.75（+0.84 +1.40%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.00（-0.50 -0.01%）
ビットコイン（ドル）
93262.94（+1436.37 +1.56%）
（円建・参考値）
1450万9848円（+223470 +1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ