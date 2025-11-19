ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は4日目を迎える。注目は12Rだ。

当地との相性の良さが際立つ西山。今回はSGウイナーとしては初めてとなる徳山周年。動きに課題を残すものの、意地を見せたいところ。何が何でもここはインから押し切りを図る。

3日目は調整を外していた長田。合えば戦える足はある。手堅く差して好位を守りたい。納得の舟足にしている土屋は引き波のない外へと回す。3日目10Rに待望のシリーズ初1着の峰は握りながら差し場を突いていく策か。海野はパワーアップしているだけに、峰を封じ込められれば。

＜1＞西山貴浩 直線で抜かれています。回り足を求めたら伸びが良くない。何をやっても駄目。

＜2＞長田頼宗 3日目後半は展開も悪かったけど、これだけ冷えるとペラがズレていた。合えばピット離れ、出足、ターンといいけど（機複勝率）50％の感じはない。

＜3＞土屋智則 足はいい。全体的にバランスが取れていい。この感じで行きたい。

＜4＞海野康志郎 整備で良くなっています。伸び切りは普通だけど、それ以外は全部いい。

＜5＞峰竜太 足はいいですね。特徴としては行き足、伸びがいいです。トータルではチルトはマイナスの方がいい。

＜6＞沢田尚也 こわごわ乗っています。試運転をして3日目のうちにつかみたい。