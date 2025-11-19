山陽オートの普通開催は最終日を迎え、12Rで優勝戦を行う。丸山智史が軸とみた。

丸山智の走りは初日から安定しており、ファイナルでも堅実に追い込む。さばき巧者の長田は機に不満。整備に成功すればチャンス十分。1着で勝ち上がった準決の勝ちっぷりが良かったA級の青木治親、森下輝の“下克上V”にも警戒したい。

＜1＞藤本悠仁 フォーク周りやダンパーなど全部やって、跳ねは許容範囲。前節よりは乗りやすい。エンジンはこのへんで、脚周りは練習で乗って、ほかのセットも試したい。

＜2＞田方秀和 昨年3月以来の優出でうれしい。もう少し流れ込みがあればいいので調整は考える。タイヤはこのままで。

＜3＞稲原良太郎 準決はいいタイヤが見つかった。優勝戦のタイヤはそのまま。エンジンも微調整で。

＜4＞森下輝 フロントはちょっとコツコツしたけど初日よりはマシ。エンジンは悪くない。スタートも出が良かった。優勝戦は基本このままで。

＜5＞岩科鮮太 乗り味はだいぶ良くなった。跳ねも大丈夫。レース後半に滑り出したので、タイヤは滑り対策で一番いいのを試してみます。

＜6＞青木治親 初日から調整を戻しただけだけど大正解だった。エンジンはこのままで。タイヤについては考えたい。

＜7＞長田恭徳 乗りやすいが力感が足りない。もっと力感が欲しいし、上がりも速くしたいので、大きくセッティングしてみる。

＜8＞丸山智史 岩科選手のほうが良かったが、勢い的には悪くないと思う。取りあえずリング交換。タイヤはコツコツ来るけど、ほぼこれでいくつもり。