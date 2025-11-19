ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が2日目を迎える。注目は12Rだ。

初日上々の動きを見せた砂長が1枠にドンと構える。五分のスタートを決めれば逃げて当然の足。素直に信頼する手か。逆転があるなら竹下のカド捲り。一撃の魅力は十分ある。田中が2コースから的確に差す。川崎、仲は竹下の攻めに乗りたい。

＜1＞砂長知輝 回転を抑えて立ち上がりなど、いい伸び方をしていた。でも回り足タイムが良かった。直線に色を付けたい。

＜2＞田中駿兵 重さはなくなったし乗り心地は良かった。でも、乗り心地だけで足がいいという感じはないので調整の余地はある。

＜3＞沼田大都 あまり良くない。直線は良くなかったし乗りづらかった。

＜4＞竹下大樹 足も乗った感じも悪くなかった。大きなことはしないで微調整くらいで行く。

＜5＞川崎智稔 スタートは早いと思ったし勘の修正が必要。道中は結構追いついたし、どちらかと言えば出足の方がいい。

＜6＞仲航太 リング交換はいい方向に行ってます。ペラでもう少し出口やスリットの足を求めたい。