『教場 Reunion』“風間”木村拓哉の卒業生が再集結！ 大島優子・目黒蓮・坂口憲二ら出演決定 ビジュアル＆予告解禁
木村拓哉が主演を務める「教場」シリーズの映画『教場 Reunion』に、過去シリーズに出演した大島優子・目黒蓮・坂口憲二ら11名が出演することが解禁。合わせて、本ビジュアルと予告が解禁された。
【動画】風間教場の歴代卒業生たちの姿が！ 『教場 Reunion』予告映像
その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破、2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され大きな話題となった。
白髪まじりの髪型で右目が義眼というインパクトの強いビジュアルと、適性がないと感じた者には容赦なく退校届を突き付けて無慈悲に決断を迫るという厳しい風間の姿は従来の木村のイメージを大きく覆しつつも、熱狂的な「教場」ファンを生み出し、次々と映像化。2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』が、2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場０−』が放送されるなど、大人気シリーズに。
そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、「教場」シリーズの集大成となるプロジェクトが始動。主演・木村拓哉×監督・中江功×脚本・君塚良一が再集結し、2026年にシリーズ史上初となる“映画”として2部作が公開される。
この度、『教場 Reunion』に風間教場の歴代卒業生たちが出演することが解禁に。2020年に放送された『教場』から第198期卒業生の大島優子、川口春奈、三浦翔平、味方良介。2021年『教場II』で第200期を卒業した濱田岳、福原遥、目黒蓮。そして2023年の連続ドラマ『風間公親−教場０−』の風間道場門下生である赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太、風間とともに十崎を追う“裏のバディ”役・柳沢を演じた坂口憲二が出演する。風間の身に迫る危機を察知して再結集（Reunion）した卒業生たち――。時を経て成長した彼らの姿が再び見られる。
さらに、そんな卒業生たちの姿が見られる本ビジュアル・予告映像も解禁。前編となる『教場 Reunion』で描かれるのは、門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）たちの物語。第205期の生徒たちが抱える闇と秘密――、徐々に彼らの物語が明かされる。そして、警察学校の生徒や風間道場門下生として風間教官の容赦ない追及に耐え抜き、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちが、十崎の居場所を突き止めるため風間のもとに再結集したシーンは「教場」ファン垂涎。「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」など風間の鬼教官らしさも健在だ。
同時に解禁された本ビジュアルでは、顔にかざした右手から見え隠れする鋭い眼光が印象的な風間と、それぞれの物語を感じ取れる表情をした第205期生徒たち、そして宿敵に対峙する覚悟を決めた真剣な面持ちの卒業生たちが集合し、「教場」シリーズ最終章の幕開けを予感させる。
映画『教場 Reunion』は、Netflixにて2026年1月1日より配信開始。
