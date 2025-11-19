Snow Manの岩本照が、本日11月19日より放送される西武鉄道『じぶんを主語に。秩父』キャンペーンのWEB CMに出演する。

本キャンペーンは、埼玉県出身で秩父によく訪れるという秩父愛のある岩本が、秩父の人のあたたかさや自然を味わい、素の自分に帰る／自分らしくいられる場所としての秩父の魅力を自らがストーリー形式で発信するもの。

全4本からなるストーリーでは、岩本が自ら厳選した秩父の観光スポットや名物グルメなど秩父旅行を、自身がまる1日楽しみながら、本当に良いと思う秩父の魅力を語る内容となっている。

最初の撮影現場は、特急ラビューの車内。岩本は無邪気なはしゃぎ姿から、思わず見惚れるようなクールな表情まで、多彩な姿をみせる。また、陶芸シーンの撮影では、店員に笑顔になれるからと教えてもらった言葉「スパゲッティ」を連呼し、撮影スタッフも思わず声を出して笑ったりと、岩本らしさが撮影の合間にも発揮された。

最後の撮影前には、西武秩父駅でお土産選びも。西武秩父駅ではよく“西武秩父駅前温泉 祭の湯”の温泉に行くという岩本は、“ちちぶみやげ市”はあまり来ないとのことでわくわくした様子に。散策途中で、深谷市ご当地キャラクター ふっかちゃんのグッズを発見。岩本とどちらが有名かと聞かれると「ふっかちゃんじゃないですか（笑）」「大先輩」と地元キャラへの愛を披露した。

また、グループのYouTubeを始めたばかりの頃にメンバーで深谷を訪れたことを話し、「うち（メンバー）にもふっかちゃんいるんで」と思い出話を語る一幕も。お気に入りの地ビールを求めて散策し、ようやく見つけた瞬間には「あるじゃーん！」と満面の笑みを浮かべ、周囲を和ませた。

帰りのラビュー撮影では、お土産で買った地ビールを味わい、岩本は「いいんですか、こんな贅沢。一人でお酒飲んだり...」と撮影スタッフを気遣いながらも、溢れる笑顔で堪能。途中、うとうとと眠ってしまいそうになる場面もあったりと、和やかな空気に包まれた撮影となった。

岩本は、オファーの話があったときの率直な感想を聞かれると「嬉しさと驚きが同時に来ました」とプライベートでよく行く秩父での撮影に喜んだ当時の心境をコメント。また、家族への報告について聞くと、「もちろん一番最初に家族に報告しました！」と即答。家族からは「じゃあラビューで行ってみようよ」と反応を受けたことに対して「またラビューに乗った感想も聞きたいと思います」と、家族との仲睦まじいエピソードも語った。

今回の撮影の中で一番楽しかったシーンについて聞かれると、一番を決めるのは難しいと頭を悩ませながらも「陶芸は楽しかった」と回答。「あのサイズ感のお茶碗を作ったことが無かったので」と、旅の思い出を振り返った。また、全国におすすめしたい秩父の体験として長瀞ラインくだりを挙げ「その時の天候によっても変わるけど、ガイドさんの説明も勉強になるし、せっかく秩父に行くならやってみてほしいアクティビティの一つ」と撮影時の体験も踏まえて話した。

さらに、特急ラビューに初めて乗車した感想を聞かれ、おしゃれでかわいかったと笑顔に。また、「たまたま僕のメンバーカラーが黄色なので、黄色に包まれて黄色の椅子に座って...というだけでテンション上がりますね」と、自身のメンバーカラーが印象的な車内に喜ぶ様子を見せた。

最後に視聴者へのコメントを聞かれ、「僕が普段から自然が好きで、定期的に自然をチャージしに行くのが秩父。」「ちょっと秩父に興味ある、という方もラビューに乗ったらすぐ秩父に行ける」と自身の秩父愛も踏まえて特急ラビューについて言及。最後には「この黄色の世界に包まれながら、自然を求めに秩父へぜひ行ってみてください」とメンバーカラーのイエローの車内に触れつつ、秩父へ旅行してほしい気持ちを笑顔で伝えた。

なお本CMの、全6本のハイライト版は車内ビジョンや西武線駅構内などで展開。さらに、岩本の秩父旅を楽しむ様子を切り取ったポスターが、西武線の車内や駅構内などに掲出される。

