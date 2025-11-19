「ハチをパパにできないかも」プロポーズで号泣告白！“24年間、生理が一度もない”女性が抱えた葛藤【作者に聞く】
SNSやブログを中心に実話に基づいた漫画を公開しているぺ子さん（@peko_comic）。フォロワーの実体験を基に描かれた『生理が一度も無かった私が妊娠するまで』が、その衝撃的な内容で注目を集めている。今回は、本作の1〜12話を紹介するとともに、著者に不妊治療と仕事の両立の難しさについて話を聞いた。
■「生理だと思っていたのは不正出血」…24歳で突きつけられた絶望
ある日、24歳のユナさんはレディースクリニックで医師から「今まで生理が来たことが一度もありませんね」と衝撃の事実を告げられる。これまで生理だと思っていた出血はすべて不正出血であり、原因は「子宮が幼児期から成長していないこと」だった。このままでは将来子どもを望んでも不妊治療すら難しいと聞き、ユナさんは絶望の淵に立たされる。
ユナさんは排卵誘発剤の服用から治療を始めるが効果が出ず、注射治療へ移行することに。しかし、指定された通院日には職場で外せない会議が入っていた。お局上司に有給の相談をするも相手にされず、残業続きで病院に行く時間も確保できない日々が続く。その後、ピル治療に切り替えたが副作用の腹痛に苦しみ、時間とお金ばかりが消えていく治療は3〜4年も続いた。
■「ハチをパパにできないかも」プロポーズでの涙の告白
そんな中、仕事で出会った現在の夫・ハチと交際することに。ハチが子ども好きだと知ったユナさんは、「この人のそばにいてもいいのかな…」と罪悪感に苛まれる。
そしてプロポーズを受けた日、ユナさんは泣きながら「ハチをパパにしてあげられないかもしれない…！」と、隠していた事実を告白する。結婚後、本格的に妊活を始めた二人を待っていたのは、体力的にも精神的にも予想を上回る困難な道のりだった。
■「辞めたいけど辞められない」不妊治療と仕事の両立
本作が生まれたきっかけについて、ぺ子さんは「Instagramで不妊治療体験談を募ったところ、フォロワー様から応募があり漫画化しました。脚色は加えていますが、実話をベースとしています」と語る。
また、仕事と治療の板挟みになったユナさんの状況について、「不妊治療と仕事の両立は本当に大変だと思います。治療自体のつらさに加え、作中のように職場の上司や人間関係で悩むことも多い。仕事は辞めたいけれど、やりがいやお金の問題でやめられない、そんな葛藤を抱えている方も多いのではないでしょうか」と、当事者の苦しみに寄り添ったコメントを寄せた。
ぺ子さんのSNSやブログでは、他にも実話に基づいた作品が多数公開されている。
取材協力：ぺ子(@peko_comic)
※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
