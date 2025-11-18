高齢の両親「話しておきたいことがあるの」迷惑かけたくないって、そんな──突然『渡されたもの』とは

両親が70歳を迎えたある日、いつもと違う雰囲気で話し始め……。生まれた時からずっとそばにいて、そこにいるのが当たり前だと思っていた親という存在。今回は筆者の体験談をご紹介します。

普段と様子の違う両親。渡されたのは……

いつまでも元気でいて欲しい。ですが、別れの時はいつか必ずやってきます。寂しい気持ち、悲しい気持ち、思いはめぐりますが、残された家族に負担をかけまいと行動する両親を誇りに思いました。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。