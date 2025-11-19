「我々の誇りだ」「期待以上の結果だった」悔しい16強敗退も...初出場ウガンダの健闘に母国ファン感動「本当によく頑張った」【U-17W杯】
母国ファンはその健闘を称えた。
カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月18日にラウンド16が開催。大会初出場のウガンダは、ブルキナファソと対戦。１−１で迎えたPK戦を３−５で落とし、大会を去ることになった。
グループステージではフランス、チリ、カナダと同居したグループKを１勝１分け１敗の成績で終え、３位でグループ突破したウガンダ。ラウンド32ではセネガルを１−０で下し、16強入りを果たした。
惜しくもベスト８進出は叶わなかったが、ウガンダサッカー連盟は公式Xでブルキナファソ戦の結果を伝えると同時に、「思い出ができました。カタールに感謝します」と綴る。この投稿には以下のような声があがった。
「我々の誇りだ」
「素晴らしい戦いだった」
「期待以上の結果だった」
「本当によく頑張った」
「立派な選手に育つことを願っている」
世界の舞台で躍動した若き代表戦士たちの戦いぶりが感動を与えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
