50周年を機にフルリニューアルを進める「東映太秦映画村」（京都市右京区）の第1期リニューアルオープンが2026年3月28日に決まった。株式会社東映太秦映画村が11月19日に発表した。

名称もこれまでの「東映太秦映画村（英語表記＝TOEI KYOTO STUDIO PARK）」から「太秦映画村（英語表記＝UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更。「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに、20代、30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入体験パーク」として生まれ変わる。

映画「レジェンド＆バタフライ」や「大奥」などを手掛けた東映京都撮影所の美術スタッフがリアルな江戸時代の街並みを再現するほか、江戸時代の京都を肌で感じられるような演出や体験型コンテンツが盛りだくさん。さらには町歩きしながら楽しめる10の食べ歩きスポットや、江戸時代の建物の中で行われる文化体験（茶道、華道、能、狂言など）、忍者アトラクション、着物体験など充実のラインアップ。夜の京都観光を楽しんでもらおうと、ナイト営業も実施される運びだ。

27年春に第2期オープン（遊郭ゾーンなど予定）、28年春に第3期オープン（芝居小屋・中村座＝仮称＝など予定）、28年以降には温浴施設も計画中という。