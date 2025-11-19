米津玄師『IRIS OUT』9週連続1位 歴代１位タイ＆ソロ史上最速 累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、11月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数1623万4375回を記録。9週連続1位獲得とともにソロアーティスト史上最速で累積再生数2億回を突破した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
累積再生数は2億1450万6752回で、9月29日付から登場9週目で2億回に到達。「2億回再生突破週数」記録においてYOASOBI「アイドル」（9週）と並び、歴代1位タイ【※1】、ソロアーティストとしては史上最速での達成。自身通算8作目の2億回突破【※2】となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
2位には米津玄師，宇多田ヒカル名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE」（ジェーン ドウ）が、週間再生数833万2790回でランクイン。10月6日付から8週連続のTOP3入りで、累積再生数は8941万4911回を記録している。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が8週連続で1位・2位を独占した。
【※1】「2億回再生突破週数」歴代記録 TOP3※同一順位は達成順／1位：9週 YOASOBI「アイドル」（2023年6月19日付）、米津玄師「IRIS OUT」（2025年11月24日付）、3位：11週 Official髭男dism「Subtitle」（2023年1月2日付）
【※2】米津玄師の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「感電」「Lemon」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」「アイネクライネ」「ピースサイン」「馬と鹿」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日〜16日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
累積再生数は2億1450万6752回で、9月29日付から登場9週目で2億回に到達。「2億回再生突破週数」記録においてYOASOBI「アイドル」（9週）と並び、歴代1位タイ【※1】、ソロアーティストとしては史上最速での達成。自身通算8作目の2億回突破【※2】となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が8週連続で1位・2位を独占した。
【※1】「2億回再生突破週数」歴代記録 TOP3※同一順位は達成順／1位：9週 YOASOBI「アイドル」（2023年6月19日付）、米津玄師「IRIS OUT」（2025年11月24日付）、3位：11週 Official髭男dism「Subtitle」（2023年1月2日付）
【※2】米津玄師の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「感電」「Lemon」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」「アイネクライネ」「ピースサイン」「馬と鹿」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日〜16日）＞