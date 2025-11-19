7人組グループ・原因は自分にある。、新曲が54位に初登場 BOYNEXTDOOR、星野源の新曲も初登場ランクイン【オリコンランキング】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の新曲「トレモロ」が、最新の11月24日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で54位に初登場した。
【画像】独自の世界観がすごい！幻想的なゲンジブBlu-ray通常盤ジャケ写
本作は、メンバーの桜木雅哉が出演するテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）のオープニング曲。
62位には、6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの新曲「SAY CHEESE!」が初登場。自身がアンバサダーを務めるアニメ『トムとジェリー』の85周年アニバーサリーソングとなっている。
79位には、星野源の新曲「いきどまり」が初登場。本作は、俳優・堺雅人が主演、井川遥が共演の映画『平場の月』（11月14日公開）の主題歌で、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日〜16日）＞
