アンジュルム、「Keep Your Smile！」が自身初のデジタルランキング1位【オリコンランキング】
アンジュルム「Keep Your Smile！」が、11月19日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。
【全身ショット】可愛すぎる！淡いピンクワンピで笑顔をみせる上國料萌衣
本作は、今年8月にハロプロ研修生の長野桃羽が加入し新体制となったアンジュルムのニューアルバム。2023年6月発売のシングル「イノケダモノ/同窓生」から最新シングル「アンドロイドは夢を見るか？/光のうた」までのシングル収録曲13曲に加え、新録6曲を含む全19曲が収録されている。
アンジュルムは今月30日に秋ツアーのファイナル公演『アンジュルム 2025 autumn 「Keep Your Smile！」 final』の開催を東京・日本武道館で予定している。
【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムランキングの3ランキング
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日〜16日）＞
