À±Ìî¸»¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¼çÂê²Î¤¬¼«¿ÈÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡À±Ìî¸»¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢11·î19ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë½é½µDL¿ô7443DL¤òµÏ¿¤·¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯8·î28ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖÀ¸Ì¿ÂÎ¡×°ÊÍè¡¢2Ç¯3¥ö·î¤Ö¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÁÓ¼º¡ÉÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¡ÄÀ±Ìî¸»¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦ºæ²í¿Í¤¬¼ç±é¡¢°æÀîÍÚ¤¬¶¦±é¤Î±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£Æ±±Ç²è¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¤ÈÆá¿ÜÅÄ½ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«2°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢½µ´ÖDL¿ô6372DL¤òµÏ¿¤·¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¤Ç¡¢2025Ç¯9·î29ÆüÉÕ¤Ç¤Î½éÅÐ¾ì1°Ì¤«¤é9½µÏ¢Â³¤ÎTOP5Æþ¤ê¡£ÎßÀÑDL¿ô¤Ï13Ëü2768DL¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢9½µÏ¢Â³¤Î1°Ì¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Kis-My-Ft2¤Î¿·¶Ê¡Ö&Joy¡×¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡Ë¤¬¡¢½é½µDL¿ô6049DL¤òµÏ¿¤·¡¢½éÅÐ¾ì¡£12·î31Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö&Joy¡×¤«¤é¡¢É½Âê¶Ê¤¬CDÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2017Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯11·î24ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Á16Æü¡Ë¡ä
