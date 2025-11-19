木村拓哉主演『教場 Reunion』風間教場歴代卒業生が集結 大島優子、川口春奈、目黒蓮、赤楚衛二ら
歌手で俳優の木村拓哉が主演する『教場』シリーズ最新作の前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』（1月1日よりNetflixで配信開始）に、木村演じる主人公で警察学校の鬼教官・風間公親のかつての教え子である、風間教場の歴代卒業生たちが出演することが解禁された。
【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル
今作はその内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちと手に汗握る対峙を繰り広げてきた。
出演するのは2020年に放送された『教場』から第198期卒業生の大島優子、川口春奈、三浦翔平、味方良介。21年『教場II』で第200期を卒業した濱田岳、福原遥、目黒蓮。そして23年の連続ドラマ『風間公親−教場0−』の風間道場門下生である赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太、風間とともに十崎を追う“裏のバディ”役・柳沢を演じた坂口憲二ら。
風間の身に迫る危機を察知して再結集（Reunion）した卒業生たち――。時を経て成長した彼らの姿が再び見られるのも集大成作品ならではとなっており、ますます期待が高まる。
さらに、そんな卒業生たちの姿がうかがえる映画『教場 Reunion』本ビジュアル・予告映像も解禁。前編となる『教場 Reunion』で描かれるのは、門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）たちの物語。第205期の生徒たちが抱える闇と秘密――、徐々に彼らの物語が明かされていく。
そして、警察学校の生徒や風間道場門下生として風間教官の容赦ない追及に耐え抜き、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちが、十崎の居場所を突き止めるため風間のもとに再結集したシーンは『教場』ファン垂涎。「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」など鬼教官らしさ健在の風間のセリフも印象的だ。
同時に解禁された本ビジュアルでは、顔にかざした右手から見え隠れする鋭い眼光が印象的な風間と、それぞれの物語を感じ取れる表情をした第205期生徒たち、そして宿敵に対峙する覚悟を決めた真剣な面持ちの卒業生たちが集合し、「教場」シリーズ最終章の幕開けを予感させる。
【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル
今作はその内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちと手に汗握る対峙を繰り広げてきた。
風間の身に迫る危機を察知して再結集（Reunion）した卒業生たち――。時を経て成長した彼らの姿が再び見られるのも集大成作品ならではとなっており、ますます期待が高まる。
さらに、そんな卒業生たちの姿がうかがえる映画『教場 Reunion』本ビジュアル・予告映像も解禁。前編となる『教場 Reunion』で描かれるのは、門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）たちの物語。第205期の生徒たちが抱える闇と秘密――、徐々に彼らの物語が明かされていく。
そして、警察学校の生徒や風間道場門下生として風間教官の容赦ない追及に耐え抜き、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちが、十崎の居場所を突き止めるため風間のもとに再結集したシーンは『教場』ファン垂涎。「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」など鬼教官らしさ健在の風間のセリフも印象的だ。
同時に解禁された本ビジュアルでは、顔にかざした右手から見え隠れする鋭い眼光が印象的な風間と、それぞれの物語を感じ取れる表情をした第205期生徒たち、そして宿敵に対峙する覚悟を決めた真剣な面持ちの卒業生たちが集合し、「教場」シリーズ最終章の幕開けを予感させる。