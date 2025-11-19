B′z「イチブトゼンブ」、累積再生数1億回を突破 自身初の記録達成【オリコンランキング】
B'zの「イチブトゼンブ」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】B'z「イチブトゼンブ」
週間再生数は50.1万回（500,856回）を記録。累積再生数は1億22.1万回（100,220,696回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
本作は、2009年8月にCDシングル「イチブトゼンブ／DIVE」の収録曲として発売され、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得（2009年8月17日付）。同年7月期に放送されたフジテレビ系月曜9時ドラマ『ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜』主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
