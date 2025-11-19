LE SSERAFIM「CRAZY」、累積再生数1億回を突破 自身通算6作目【オリコンランキング】
LE SSERAFIMの「CRAZY」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】LE SSERAFIM「CRAZY」ミュージックビデオ
週間再生数は70.5万回（705,314回）を記録。累積再生数は1億34.3万回（100,343,008回）となり、自身通算6作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
【※】LE SSERAFIMの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「ANTIFRAGILE」、「FEARLESS」、「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」、「Perfect Night」、「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」
本作は、2024年8月30日に配信開始。4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
