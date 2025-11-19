Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」、累積再生数2億回を突破 自身通算20作目【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ANTENNA」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」ミュージックビデオ
週間再生数は126.0万回（1,260,417回）を記録。累積再生数は2億31.9万回（200,318,933回）となり、自身通算20作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「インフェルノ」、「青と夏」、「点描の唄 （feat. 井上苑子）」、「ダンスホール」、「僕のこと」、「Soranji」、「ケセラセラ」、「ロマンチシズム」、「Magic」、「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」、「ライラック」、「WanteD! WanteD!」、「私は最強」、「StaRt」、「familie」、「コロンブス」、「ダーリン」、「ビターバカンス」、「クスシキ」
本作は、2023年7月4日に配信開始。Mrs. GREEN APPLEがバンド結成10周年を迎え同年7月に発売したアルバム『ANTENNA』のタイトル曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
