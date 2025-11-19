SEKAI NO OWARI「RPG」、累積再生数2億回を突破 自身通算4作目【オリコンランキング】
SEKAI NO OWARIの「RPG」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】SEKAI NO OWARI「RPG」ミュージックビデオ
週間再生数は87.4万回（873,734回）を記録。累積再生数は2億55.2万回（200,552,107回）となり、自身通算4作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【※】SEKAI NO OWARIの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「Habit」、「silent」、「最高到達点」
本作は、2019年1月18日に配信開始。2013年4月に公開されたアニメ映画『クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!』主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
