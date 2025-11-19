あいみょん「マリーゴールド」(権利元：ワーナーミュージック・ジャパン／2018年7月18日配信開始)

写真拡大

　あいみょんの「マリーゴールド」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性ソロアーティスト作品として初めて累積再生数7億回を突破した。

【動画】あいみょん「マリーゴールド」MV

　週間再生数は212.1万回（2,121,020回）を記録。累積再生数は7億188.6万回（701,885,543回）となり、自身初の累積再生数7億回突破作品となった。

　「オリコン週間ストリーミングランキング」において、累積再生数7億回を突破したアーティストは10組目【※】で、女性ソロアーティストとしては初めての達成となった。

【※】累積再生数7億回を突破したほかアーティスト ※（）内は7億回達成作品数
Mrs. GREEN APPLE（4作）、YOASOBI（3作）、Official髭男dism（2作）、BTS、優里、Vaundy、back number、Tani Yuuki、Creepy Nuts（1作）

　本作は、情緒的な夏の風景に男女の恋模様を重ねたミディアムナンバーとなっている。

＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞