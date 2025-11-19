アイナ・ジ・エンド、「革命道中 - On The Way」1億再生突破に「夢みたい」喜び【オリコンランキング】
アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数520.0万回（5,200,358回）を記録し6位にランクイン。累積再生数は1億16.6万回（100,166,383回）に到達し、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
【独占動画】1億再生突破に「夢みたい」、喜びの声を寄せたアイナ・ジ・エンド
同作は、7月期に放送されたTVアニメ『ダンダダン（TBS系）』第2期オープニングテーマとして自身が作詞作曲を手がけた。2025年7月2日に配信開始された。
アイナ・ジ・エンドとして、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場が決まっている。
■アイナ・ジ・エンド、コメント
こんにちは。アイナ・ジ・エンドです。
このたび「オリコン週間ストリーミングランキング」で「革命道中 - On The Way」が、累積再生数1億回を突破しました！
めちゃくちゃうれしいです。
こんなに聴いていただける曲になるとは正直思っていなかったので、実感はないのですがたくさんの方に聴いていただけたことが一番うれしいです。
よかったらいっぱい歌ってもらえたら幸せです。
これからも「革命道中」を愛してください！いつもありがとうございます！
――「革命道中 - On The Way」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」においてご自身初の累積再生数1億回突破作品となりました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
めちゃめちゃうれしいです。ありがとうございます。
アイナ・ジ・エンドのソロとしての活動は、BiSHというグループをやりながら始めたプロジェクトです。
全然売れたいとか、たくさんの人に聴いてほしいとか全く思っていない中でアイナ・ジ・エンド（としてのプロジェクト）を始めました。
だけど気づけば、アイナ・ジ・エンド1本になっていて、今は曲を作って出すならたくさんの人に聴いていただきたい！そうじゃないと意味がないと思っています。
だから、1億回突破というのはものすごいうれしい。夢みたいです。
ありがとうございます。
――TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」は、YouTubeを中心に“歌ってみた”等のコンテンツが多く投稿され話題となりましたが、改めてご自身にとってどのような楽曲になりましたか？
私はSNSで“踊ってみる”みたいなのを自発的にやったことがなくて。歌番組に出るたびにショート動画をいろいろな人と撮ってその度に「革命道中 - On The Way」を一緒に踊ってもらったりしたことが本当に一番緊張したし、一番挑戦でした。
そういう皆さんのおかげで踊ってくれる人も増えたし、歌ってくれる人も増えた気がします。
なのでそういう初めての挑戦をさせてくれたチームの皆さんに感謝だなと思っています。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
改めましてアイナ・ジ・エンドです！アイナ・ジ・エンドは今年で10周年を迎えます。
BiSHのアイナ・ジ・エンドは、8年間やっていたんですけれどもソロ1本になってからはまだ2年目のつたない新参者のような心で日々歌っておりますのでこれからも精進していきたいです。
よかったら一緒に夢の先を紡いでもらえたらうれしいです。
よろしくお願いします。いつもありがとう〜。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
