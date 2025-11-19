舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』日本公演“千秋楽日”を発表 4年半のロングランに幕を下ろすことが決定
東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』日本公演が、2026年12月27日（日）をもって千秋楽を迎えることが発表された。2022年の開幕から約4年半にわたり続いてきた公演がついにフィナーレを迎える。ラストイヤーのメインビジュアルと舞台写真、ラストイヤーに向けた主催側からのコメントが到着した。
【画像】舞台『呪いの子』歴代ハリー・ポッター役キャスト
日本公演はこれまでに観客動員130万人を突破、通算1300回公演を達成。ハリー・ポッター役は藤原竜也、石丸幹二、向井理、藤木直人、大貫勇輔、平方元基、吉沢悠、稲垣吾郎、平岡祐太、カバーキャストの上野聖太を含め10人が務めてきた。
一人ひとりが持つ個性と演技がそれぞれのハリー・ポッター像を作りあげ、ほかの主要キャストもダブルキャスト、トリプルキャストを採用し、キャストの組み合わせによって異なる魅力が生まれる“リピート必至の舞台”として観客から高い支持を集めてきた。
本作は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングがジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろしたシリーズ第8作。小説最終巻から19年後を舞台に、父親になった37歳のハリーと息子アルバスの新たな物語が描かれる。2016年7月初演のロンドン公演は世界各国の演劇賞を受賞しており、日本公演でも第30回読売演劇大賞選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高い評価を得ている。
最大の魅力は、世界トップクラスのスタッフが知恵と技術を結集して創り上げた“ハリー・ポッターの世界を体感できる”舞台演出。ダイナミックな魔法表現、誰もが楽しめるストーリー、原作の世界へ没入させる美術や衣装、独創的で心躍る音楽のすべてが観客を魅了し続けている。
2026年2月〜4月公演チケットは一般販売中。2026年5月公演以降の詳細情報は来春発表予定。
■「年末ファン大感謝祭2025」開催決定
千秋楽イヤーの到来に先がけ、これまでの観客への感謝を込めた特別イベント「年末ファン大感謝祭2025」が、12月28日に都内で開催されることも発表された。出演キャストによるトークやゲーム企画など、4年間を振り返る内容が予定されている。登壇者は、アルバス・ポッター役の福山康平、佐藤知恩、原嶋元久、スコーピウス・マルフォイ役の浅見和哉、久保和支、大久保樹。応募締切は、11月24日午後11時59分。
4年半の歴史に幕を下ろす日本公演。最後の1年は、ファンとともに歩んできた時間を祝福する“ラストイヤー”となりそうだ。
■主催コメント
2022年７月の開幕以来、お客様の魔法を信じる力に支えられて上演を続けてきた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が、来年12月27日、ついにそのロングランの幕を下ろすことになりました。
ハリポタファンの新たなる聖地となった赤坂には、昼夜を問わず国内外からたくさんのお客様が集まり、街全体が魔法のように生まれ変わりました。ひとつの舞台が街全体を変えてしまうという体験は、エンターテイメントが持つ力を改めて信じたいと思わせてくれました。劇場での魔法体験を終えたお客様の笑顔が、開幕以来、キャスト・スタッフの日々の活力になっています。劇場に足を運んでくださったお客様をはじめ、この公演に関わってくださったすべての皆様に心より感謝を申し上げます。
ラストイヤーとなる2026年は、１年を通して劇場内外でさまざまなイベントを企画し、お客様の心に「舞台ハリポタ」が一生残るような劇場体験をご提供したいと思っています。魔法を、今こそ体験してください。
■歴代 ハリー・ポッター役キャスト
＜1stシーズン＞
藤原竜也：2022年6月※〜9月／2023年6月〜9月／2024年5月〜6月
石丸幹二：2022年8月〜2023年7月／2024年1月〜4月
向井 理：2022年8月〜2023年5月
※2022年6月はプレビュー公演
＜2ndシーズン＞
藤木直人：2023年7月〜12月
大貫勇輔：2023年8月〜2024年6月／2025年7月〜
＜3rdシーズン＞
平方元基：2024年7月〜2025年6月
吉沢 悠：2024年7月〜2025年6月／2026年2月〜
＜4thシーズン＞
稲垣吾郎：2025年7月〜10月
平岡祐太：2025年8月〜
＜カバーキャスト＞
上野聖太：2024年4月〜
