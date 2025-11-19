£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¤¬¡Ö£Ô£È£Å £Æ£É£Ò£Ó£Ô £Ô£Á£Ë£Å¡×¤ÇºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ëÈäÏª
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¤¬£±£¹Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ë£Å¡×¤ÎÂè£¶£±£²²ó¤ËÅÐ¾ì¡£¸á¸å£±£°»þ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¤Ïº£·î£·Æü¤ËÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡££Í£Ö£±£°£°£°Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¡Ø¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£±£°·î£¸Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤À¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¾ðÇ®Åª¤Ê¥é¥Æ¥óÄ´¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤òÃæ¿´¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«ÆüÅöÆü¤È¤Ê¤ë£±£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢£±£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃÊ¸¶ÎÜ¡¹¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ë£Å¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦£±¶Ê¡¢¡ØÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀÇúÈ¯¡ª£±¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£àÀ¹¤ì¤Æ¤¤¤ëá£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£