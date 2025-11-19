宮本茉由、最初で最後のメモリアル写真集 ランジェリー・温泉シーンにも挑戦【コメント全文】
俳優・宮本茉由（30）が、最初で最後のメモリアル写真集（小学館）を来年1月21日に発売することが発表された。
【写真】最初で最後！メモリアル写真集で妖艶グラビアを披露する宮本茉由
2017年にCanCam専属モデルとなり、現在俳優としても活躍している宮本だが、今年30歳を迎えた等身大の魅力が詰まった、最初で最後のメモリアル写真集が1月21日に小学館より発売されることが決定した。
モデル時代から、聞き上手で甘え上手なフレンドリーなキャラクターでCanCamモデルたちを盛り上げてきてくれた宮本。最近では、テレビ東京系ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』で悪女役を怪演するなど、新たな一面も見せている。「30才を迎えて、より自分らしく生きられるようになった」と語る彼女の、のびやかな解放感と覚悟を感じる1冊に仕上がった。
今回の写真集のロケ地は、長野県の北アルプスの麓。雄大な山々や青く澄んだ湖、趣のある街並み……。ノスタルジックな雰囲気が、宮本の“憂いを帯びた美しさ”を引き出している。湖で無邪気にはしゃぐ様子や、温泉でしっとり湯上がり美人な姿、旅館の部屋で開放感たっぷりにリラックスするところなど、今まで見たことのない表情を詰め込んだ。また、初めて挑戦したランジェリーや温泉シーンでの撮影は、スタッフも驚くほどの大胆な潔さで、同性もうっとりするような美しいカットに仕上がっている。
■宮本茉由
このお仕事をはじめて10年という節目に素敵な方たちと、とても思い出に残る作品を作ることができ感謝の気持ちでいっぱいです。今の思いを詰め込んだ初めての写真集。たくさんの方に届くとうれしいです。
