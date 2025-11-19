Åì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤¬ÍèÇ¯£³·î£²£¸Æü¤ËÂè£±´ü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Îµþ¤Ø¡¢ÌÂ¤¤¹þ¤à¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¤ÎÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤Ï¸½ºß¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÍèÇ¯£³·î£²£¸Æü¤ËÂè£±´ü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡ÖÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§£Ô£Ï£Å£É¡¡£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¡¡£Ó£Ô£Õ£Ä£É£Ï¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò¡ÖÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§£Õ£Ú£Õ£Í£Á£Ó£Á¡¡£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¡¡£Ö£É£Ì£Ì£Á£Ç£Å¡Ë¡×¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Îµþ¤Ø¡¢ÌÂ¤¤¹þ¤à¡×¤ò¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢£²£°Âå¡¦£³£°Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¡ÖÂç±ü¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÈþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎµþÅÔ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Ä®Êâ¤¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë£±£°¤Î¿©¤ÙÊâ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤·¤¤Âç¿Í¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¥Ñ¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë¤ÎµþÅÔ´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥Ê¥¤¥È±Ä¶È¤â³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£