Snow Man岩本照、黄色に包まれ秩父旅 地元キャラへの愛も爆発「うちにもふっかちゃんいるんで」
【モデルプレス＝2025/11/19】Snow Manの岩本照が、11月19日より公開される西武鉄道の新WebCM「じぶんを主語に。秩父」に出演。埼玉県出身で秩父によく訪れるという岩本が、特急ラビューで秩父を旅している。
西武鉄道では、11月19日より岩本による「じぶんを主語に。秩父」キャンペーンを開始。本キャンペーンは、埼玉県出身で秩父によく訪れるという秩父愛のある岩本が、秩父の人のあたたかさや自然を味わい、素の自分に帰る・自分らしくいられる場所としての秩父の魅力を岩本自身がストーリー形式で発信するものだ。全4本からなるストーリーでは、岩本が自ら厳選した秩父の観光スポットや名物グルメなど秩父旅行を楽しみながら、本当に良いと思う秩父の魅力を語る内容となっている。また、全6本のハイライト版は車内ビジョンや西武線駅構内などで展開し、電車に乗る際にも秩父の魅力を感じられる動画に。さらに、岩本の秩父旅を楽しむ様子を切り取ったポスターが、西武線の車内や駅構内などに掲出される。
長編は全4話で構成。池袋駅から西武秩父駅まで最短77分で運行する特急ラビューに岩本が乗車し、自身もカメラを片手に一日で充実した秩父旅行を楽しむ。最初の撮影現場は、特急ラビューの車内。岩本は、無邪気に楽しむ姿から、思わず見惚れるようなクールな表情まで、多彩な姿で魅了した。また、陶芸シーンの撮影では、店員に笑顔になれるからと教えてもらった言葉「スパゲッティ」を可愛らしく連呼し、撮影スタッフも思わず声を出して爆笑。岩本の人柄が、撮影の合間にも存分に発揮されていた。最後の撮影前には西武秩父駅でお土産選びも。西武秩父駅ではよく“西武秩父駅前温泉 祭の湯”に行くという岩本。“ちちぶみやげ市”はあまり来ないとのことでわくわくした様子を見せた。
散策途中で深谷市のご当地キャラクター「ふっかちゃん」のグッズを発見。岩本は、「ふっかちゃんじゃないですか（笑）」「大先輩」と地元キャラへの愛を爆発。さらに、グループのYouTubeを始めたばかりの頃にメンバーで深谷を訪れたことを話し、「うち（メンバー）にもふっかちゃんいるんで」と思い出話も語った。お気に入りの地ビールを求めて散策し、ようやく見つけた瞬間には「あるじゃーん！」と満面の笑みを浮かべ、周囲を和ませた。
帰りのラビュー撮影では、お土産で買った地ビールを味わい、岩本は「いいんですか、こんな贅沢。一人でお酒飲んだり…」と撮影スタッフを気遣いながらも、溢れる笑顔で堪能した。途中、うとうとと眠ってしまいそうになる場面もあり、和やかな空気に包まれた撮影となった。
プライベートでも家族と秩父に行くという岩本。インタビューでオファーの話があったときの率直な感想を聞かれると、「嬉しさと驚きが同時に来ました」と、プライベートでよく行く秩父での撮影に喜んだ当時の心境を語った。また、家族への報告について聞くと、「もちろん一番最初に家族に報告しました！」と即答。家族からは「じゃあラビューで行ってみようよ」と反応を受け、「またラビューに乗った感想も聞きたいと思います」と、家族との仲睦まじいエピソードも語った。
今回の撮影の中で一番楽しかったシーンについて聞かれると、一番を決めるのは難しいと頭を悩ませながらも「陶芸は楽しかった」と回答。理由について聞かれると「あのサイズ感のお茶碗を作ったことが無かったので」と、旅の思い出を振り返った。また、全国におすすめしたい秩父の体験として（長瀞）ラインくだりを挙げ、「その時の天候によっても変わるけど、ガイドさんの説明も勉強になるし、せっかく秩父に行くならやってみてほしいアクティビティの一つ」と撮影時の体験も踏まえて話した。
今回特急ラビューを初体験した岩本。初めて乗車した感想を聞かれ、おしゃれでかわいかったと笑顔で語った。また、「たまたま僕のメンバーカラーが黄色なので、黄色に包まれて黄色の椅子に座って…というだけでテンション上がりますね」と、自身のメンバーカラーが印象的な車内に喜ぶ様子を見せた。（modelpress編集部）
【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい
