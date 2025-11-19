２０２５年の森保ジャパンは、国内組で挑んだＥ―１選手権３試合を含む１３試合を戦った。「選手層の拡大」「戦術の浸透」という２つの軸で強化を図ったチームの成果と課題は―。（岡島 智哉）

▼ＧＫ 鈴木彩艶を主軸に固定しつつ、大迫敬介と早川友基の経験値を高めることに成功。本大会の３枠は、アクシデントがなければこの３人となりそうだ。谷晃生や今活動招集の小久保玲央ブライアン、野沢大志ブランドンも控えており、選手層は過去の代表史上最も厚いと言える。

▼センターバック？ 負傷者続出のトラブルを抱え「戦術の浸透」の面ではプラス要素が限られた。一方で「選手層の拡大」の面では“けがの功名”が大いに働き、鈴木淳之介、渡辺剛の台頭、谷口彰悟の復活は好材料。瀬古歩夢もこの日は好パフォーマンスを発揮し、期待に応えた。森保一監督が復帰を熱望する冨安健洋（アーセナル退団）をはじめとした長期離脱組を、今後どう融合させていくかがカギとなる。

▼ボランチ 遠藤航、守田英正の二枚看板に続く存在が求められていたが、一気に層が増した。シャドー（１・５列目）起用が多かった鎌田大地がこの日もゴールを奪い、佐野海舟の評価も急上昇中。計算できる田中碧も控えており、誰と誰を組み合わせるかによってチームカラーを七変化できる陣容が整った。

▼サイド、シャドー 三笘薫の相次ぐ負傷は計算外だったが、主力組同士の関係性は確実に深まった印象。一方、コアメンバーを脅かす存在は出てこなかった。中村敬斗、堂安律、伊東純也、三笘らサイドとシャドーを兼務できる選手が多いため、現状の“頭数”に問題はないが、このアタッカー陣に食い込む選手がもう１、２枚欲しいところ。若手を多く呼び、種は十分にまいた。Ｗ杯までに才能が花開く選手が出ることに期待したい。

▼１トップ オランダ１部得点王を独走し、パラグアイ、ブラジルからゴールを奪った上田綺世がエースとしての格を高めた。現状２、３番手の小川航基、町野修斗も随所でゴールを決めており、競争力を高めている。調子が重視されるポジションだけに、今後の所属クラブでの結果もメンバー争いの選考材料となっていきそうだ。

今後は１２月５日のＷ杯組み合わせ抽選会を挟み、２６年３月に行われる欧州遠征（予定）が、メンバー発表前最後の活動となる。６月１〜９日の国際Ａマッチデーを挟み、同１１日からＷ杯開幕となる。