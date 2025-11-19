米グーグル（Google）は、生成AIモデルの最新版「Gemini 3」を発表し、あわせて「Geminiアプリ」の重要なアップデートとして「Gemini 3」の導入を開始した。

推論能力の大幅な強化に加え、ユーザーの意図に合わせてインターフェイスを動的に生成する「生成インターフェイス」や、複雑なタスクを代行する「Gemini Agent」機能などが利用できる。

グーグルでは、生成AIモデルの名称だけではなく、サービス名称としても「Gemini」を用いており、ここでいう「Geminiアプリ」はサービス側を指すものと見られる。

推論能力が向上した「Gemini 3 Pro」が全ユーザーに

高性能版の「Gemini 3 Pro」は、本日よりすべてのユーザーがモデル選択で「Thinking」を選ぶことで利用できる。

サブスクリプションユーザーである「Google AI Plus」「Pro」「Ultra」の各ユーザーは、より多い利用制限で使える。

応答内容に応じてUIが変化

Geminiアプリのデザインも刷新され、チャットを始めやすくなったほか、生成した画像やレポートを管理できる「作成したもの」フォルダーが追加された。

新機能として、ユーザーのプロンプトに合わせてモデル自身がインターフェースを動的に生成する「生成インターフェース」が導入される。

実験的な機能として提供される「ビジュアルレイアウト」は、ユーザーがプロンプトを入力するとユーザーインターフェイスが生成されるというもの。

たとえば旅行プランの作成などを依頼すると、写真や機能モジュールを完備した雑誌のような表示を生成する。ユーザーはこの視覚的なレイアウト上で、結果をパーソナライズするための操作（インプット）も行える。

同じく実験的な機能とされる「動的ビュー」は、Geminiがエージェント的コーディング能力を活用し、ユーザーのプロンプトに完璧に適合するカスタムUIをリアルタイムで設計・コーディングする。

たとえば、美術作品の制作背景について尋ねた場合、静的なテキストではなく、タップやスクロールで深く学べるインタラクティブな応答を提供する。

複数の手順を自動処理する「Gemini Agent」

もうひとつの実験的な機能とされる「Gemini Agent」は、ユーザーの代わりに複数の手順が必要なタスクをGemini内で直接処理するというもの。まずば米国で提供され、日本での提供は未定。

Googleアプリに接続し、カレンダーの管理やリマインダーの追加を行ったり、「受信トレイを整理して」という指示でメールチェック、優先順位付け、返信の下書き作成などを行う。

メールの情報を利用し、「来週の旅行用に1日80米ドル未満の中型SUVを予約して」のような具体的な指示もできるとうい。Agentはフライト情報を見つけ出し、予算内のレンタカーを調査し、予約手続きの準備を整える。

AIエージェントは、GmailやカレンダーなどのGoogle Workspaceに接続されているアプリ、およびリアルタイムのWebブラウジング機能も活用して複雑なリクエストを解決する。購入やメッセージ送信などの重要なアクションの前には、必ずユーザーに確認を求め、ユーザーはいつでも操作を引き継ぐことができる。