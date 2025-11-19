ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３０３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 46286.94（-303.30 -0.65%）
ナスダック 22574.35（-133.72 -0.59%）
CME日経平均先物 49040（大証終比：+540 +1.10%）
欧州株式18日終値
英FT100 9552.30（-123.13 -1.27%）
独DAX 23180.53（-409.99 -1.74%）
仏CAC40 7967.93（-151.09 -1.86%）
米国債利回り
2年債 3.594（-0.017）
10年債 4.133（-0.006）
30年債 4.751（+0.015）
期待インフレ率 2.290（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.554（+0.019）
カナダ 3.260（+0.027）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+0.65 +1.08%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4072.80（-1.70 -0.04%）
ビットコイン（ドル）
93466.88（+1640.31 +1.79%）
（円建・参考値）
1455万0924円（+255363 +1.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46286.94（-303.30 -0.65%）
ナスダック 22574.35（-133.72 -0.59%）
CME日経平均先物 49040（大証終比：+540 +1.10%）
欧州株式18日終値
英FT100 9552.30（-123.13 -1.27%）
独DAX 23180.53（-409.99 -1.74%）
仏CAC40 7967.93（-151.09 -1.86%）
米国債利回り
2年債 3.594（-0.017）
10年債 4.133（-0.006）
30年債 4.751（+0.015）
期待インフレ率 2.290（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.554（+0.019）
カナダ 3.260（+0.027）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+0.65 +1.08%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4072.80（-1.70 -0.04%）
ビットコイン（ドル）
93466.88（+1640.31 +1.79%）
（円建・参考値）
1455万0924円（+255363 +1.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ