U-17W杯準々決勝の対戦カード決定!! 日本はイングランド破ったオーストリアと対戦、“寮友”メキシコは16強敗退
U-17ワールドカップは18日に決勝トーナメント2回戦を開催した。14年ぶりに8強入りを果たしたU-17日本代表は21日の準々決勝でオーストリアと対戦する。
日本は決勝トーナメント2回戦で北朝鮮と激突。1-1で突入したPK戦で相手の2人目が枠外に失敗すると日本は全員が成功し、PK5-4で勝ち上がった。日本の8強入りは1993年大会と2011年大会に続く3回目で、過去最高成績タイとなった。
過去最高のベスト4、そして世界一を目指して準々決勝で対戦する相手はオーストリアに決まった。オーストリアはイングランドと対戦した決勝トーナメント2回戦で、相手に退場者が発生した後半に一挙4ゴールの大爆発。シュート数でも速報値29対6と圧倒し、4-0の快勝を収めた。今大会が5大会ぶり3回目の出場で過去2大会はグループリーグ敗退だった中、躍進の大会になっている。
日本と同じホテルで厚い交流が大きな話題を呼んだメキシコはポルトガルに0-5で敗れて敗退。ブラジル対フランスはブラジルが1-1で突入したPK戦を4-3で制した。ウズベキスタンはイタリアに2-3で敗れ、日本が唯一勝ち残っているアジア勢になった。
ブルキナファソはウガンダをPK戦の末に破って過去最高成績となる準々決勝進出。スイスはアイルランドを3-1で破り、10月のU-20ワールドカップに続く世界一を目指しているモロッコはマリに3-2で勝利した。
【決勝トーナメント2回戦】
11月18日(火)
イタリア 3-2 ウズベキスタン[ドーハ]
ウガンダ 1-1(PK3-5) ブルキナファソ [ドーハ]
メキシコ 0-5 ポルトガル [ドーハ]
ブラジル 1-1(PK4-3) フランス [ドーハ]
スイス 3-1 アイルランド [ドーハ]
北朝鮮 1-1(PK4-5) 日本 [ドーハ]
モロッコ 3-2 マリ [ドーハ]
オーストリア 4-0 イングランド [ドーハ]
【準々決勝】
11月21日(金)
ポルトガル vs スイス [ドーハ]
モロッコ vs ブラジル [ドーハ]
オーストリア vs 日本 [ドーハ]
イタリア vs ブルキナファソ [ドーハ]
日本は決勝トーナメント2回戦で北朝鮮と激突。1-1で突入したPK戦で相手の2人目が枠外に失敗すると日本は全員が成功し、PK5-4で勝ち上がった。日本の8強入りは1993年大会と2011年大会に続く3回目で、過去最高成績タイとなった。
日本と同じホテルで厚い交流が大きな話題を呼んだメキシコはポルトガルに0-5で敗れて敗退。ブラジル対フランスはブラジルが1-1で突入したPK戦を4-3で制した。ウズベキスタンはイタリアに2-3で敗れ、日本が唯一勝ち残っているアジア勢になった。
ブルキナファソはウガンダをPK戦の末に破って過去最高成績となる準々決勝進出。スイスはアイルランドを3-1で破り、10月のU-20ワールドカップに続く世界一を目指しているモロッコはマリに3-2で勝利した。
【決勝トーナメント2回戦】
11月18日(火)
イタリア 3-2 ウズベキスタン[ドーハ]
ウガンダ 1-1(PK3-5) ブルキナファソ [ドーハ]
メキシコ 0-5 ポルトガル [ドーハ]
ブラジル 1-1(PK4-3) フランス [ドーハ]
スイス 3-1 アイルランド [ドーハ]
北朝鮮 1-1(PK4-5) 日本 [ドーハ]
モロッコ 3-2 マリ [ドーハ]
オーストリア 4-0 イングランド [ドーハ]
【準々決勝】
11月21日(金)
ポルトガル vs スイス [ドーハ]
モロッコ vs ブラジル [ドーハ]
オーストリア vs 日本 [ドーハ]
イタリア vs ブルキナファソ [ドーハ]