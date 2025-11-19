ÆüËÜ¤¬14Ç¯¤Ö¤êU-17WÇÕ8¶¯Æþ¤ê!! ¥Þ¥®¡¼ÀèÀ©ÃÆ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¡¢5¿ÍÁ´°÷À®¸ù¤ÇËÌÄ«Á¯·âÇË
[11.18 U-17WÇÕ·è¾¡T2²óÀï ËÌÄ«Á¯ 1-1(PK4-5) ÆüËÜ ¥É¡¼¥Ï]
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï18Æü¡¢U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2²óÀï¤ÇËÌÄ«Á¯¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤Æ2011Ç¯Âç²ñ°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤ËFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â1-1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ÇÁ°È¾¤ËPK¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¼ç¾GKÂ¼¾¾½¨»Ê¤¬1ËÜÏÈ³°¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÏÁ´°÷¤¬À®¸ù¤·¡¢5-4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏGKÂ¼¾¾¤òºÇ¸åÈø¤Ë±¦¤«¤éDF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¡¢DFÆ£ÅÄÌÀÆüæÆ¡¢DF¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÀîËÜÂçÁ±¤ÈMFÏÂÅÄÉð»Î¤Ç¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏDFÃÝÌîÉöÂÀ¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏMFÀ¥¸ýÂçæÆ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£2¥·¥ã¥É¡¼¤ÏMF¾®ÎÓ»ÖÌæ¤ÈFWµÈÅÄÌ«³¤¤ÇÄºÅÀ¤Ë¥Þ¥®¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÐ·è¤ÏÆüËÜ¤¬³«»Ï4Ê¬¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÀ¥¸ý¤¬Ãæ¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥®¡¼¤¬GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¹ÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¥ë¡¼¥×µ¤Ì£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Þ¥®¡¼¤Ïº£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Á°È¾9Ê¬¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ëº¸CK¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤¬ÏÈ¤Î¾å¤ËÈô¤ó¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±27Ê¬¡¢¸µº½¤¬¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼êFW¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ó¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤ÆPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¼ç¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È(FVS)¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ç¿³¤Ë±ÇÁü³ÎÇ§¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤â¡¢¼ç¿³¤Ï±ÇÁü¤ò¸«¤¿¾å¤ÇPK¤ÎÈ½Äê¤òÊÝ»ý¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ç¾¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ó¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤Ë½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òGKÂ¼¾¾¤¬¸«»ö¤Ë¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ÏÃÝÌî¤¬³°¤Ë½³¤ê½Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾37Ê¬¡¢¾®ÎÓ»Ö¤ÎÉâ¤µå¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥Þ¥®¡¼¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤âËÌÄ«Á¯¤¬Í¥Àª¡£Æ±39Ê¬¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÂ¼¾¾¤¬ÃÆ¤¡¢Æ±45Ê¬¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û±¦´ó¤ê¤«¤éMF¥ê¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¬¥ó¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤¬ÏÈ¤Î±¦¡£ÆüËÜ¤ÏÃæÈ×¤è¤êÁ°¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¤â¡¢¼ºÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¤Ë1-0¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾5Ê¬¡¢¾®ÎÓ»Ö¤¬Áê¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£¤¿¤À¥Ü¡¼¥ë¤ËÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¯GK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤ÏÆ±10Ê¬¤ËÀîËÜ¤ËÂå¤¨¤ÆMFÌî¸ýÏ¡ÅÍ¡¢¾®ÎÓ»Ö¤ËÂå¤¨¤ÆFWÀõÅÄÂçæÆ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ËÆþ¤ëÆ£ÅÄ¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢GKÂ¼¾¾¤¬FW¥ê¡¦¥«¥ó¥ê¥à¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ÇÎ¿¤¤¤À¡£¤·¤«¤·Æ±22Ê¬¡¢¥ê¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¬¥ó¤Ë±¦¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ØÎ®¤·¤³¤Þ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Î¥Þ¥®¡¼¤ËÂå¤¨¤ÆMFÊ¿ÅçÂç¸ç¤òÅêÆþ¡£ÀõÅÄ¤¬ÄºÅÀ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±36Ê¬¡¢Â¼¾¾¤Î¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤òÀõÅÄ¤¬¼ý¤á¤ÆÊ¿Åç¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÃæ±û¤òÆÍÇË¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡1-1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÆüËÜ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÌî¸ý¤ò²¼¤²¤ÆFW¾®ÎÓÍ®´õ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£Æ±45+4Ê¬¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤éÀõÅÄ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¾®ÎÓÍ®¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬Áê¼ê¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢Âç²ñµ¬Äê¤Ë¤è¤êPKÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸å¹¶¤ÎÆüËÜ¤Ï1¿ÍÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤¬GK¤Î¼ê¤òÃÆ¤¯¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î2¿ÍÌÜ¤¬ÏÈ³°¤Ë½³¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¡£Â³¤¯ÆüËÜ¤Î2¿ÍÌÜ¡¦¸µº½¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¤ØÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î3¿ÍÌÜ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤âÆüËÜ¤âÀ¥¸ý¤¬À®¸ù¡£ËÌÄ«Á¯¤ÏÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¤âÀ®¸ù¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÊ¿Åç¤¬À®¸ù¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5¿ÍÌÜ¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬À®¸ù¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¸å¤ËÀõÅÄ¤¬GK¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·è¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎU-17WÇÕ8¶¯Æþ¤ê¤Ï3²óÌÜ¤ÇÆ±Âç²ñ¤Ç¤Î²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤Î21Ç¯Âç²ñ¡¢¥¢¥¸¥¢Í½ÁªÇÔÂà¤Î15Ç¯Âç²ñ¤ò½ü¤¤¤¿½Ð¾ìÂç²ñ¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È16»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
