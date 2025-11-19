2度の決定機もGKに阻まれる…FW小川航基「精度のところがもう少し必要だった」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
早々の決定機を決め切れなかったことが悔やまれた。日本代表FW小川航基は前半2分、MF鎌田大地のスルーパスに反応し、相手GKと1対1に。だが、浮かせたシュートが相手GKのファインセーブに阻まれ、先制点を逃した。
小川は「試合前に雨が降っていて、ピッチがいい状態だろうなというのは感じていたのでシュート選択は悪くなかったと思うけど、精度のところがもう少し必要だった」と悔やんだ。
続いて訪れた前半23分の決定機では、右サイドをオーバーラップしたDF菅原由勢のクロスに反応し、理想的なポジション取りからヘディングシュートを放ったが、またもGKがスーパーセーブ。「入ったかなと正直思った。入るポイントと、ベストなタイミングでヘディングもできたけどアンラッキーだった」とこちらは相手を褒めるしかなかった。
そのまま1-0の後半22分にFW上田綺世と交代。小川がピッチを退いた後にチームが勢いづき、2ゴールが生まれたこともあり、ポジション奪取へのアピールは果たせなかった。
小川は「苦しい時間帯があって、その中でうまく回避することがピッチの中でできなかった。交代で入った選手が動いて流れを持っていったけど、流れが悪い時に何ができるか、やらないといけないことをもっとピッチの中でそれぞれ共通意識を持ってやらないといけなかった」と悔やんだ。
(取材・文 竹内達也)
