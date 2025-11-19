「W杯でもこういう試合はある」我慢の時間も集中切らさず、5試合ぶり先発の板倉滉が無失点に手応え
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
日本代表DF板倉滉(アヤックス)が9月6日のメキシコ戦(△0-0)以来の先発出場で完封勝利に貢献した。10月シリーズは招集されながらケガで辞退し、今月14日のガーナ戦(○2-0)も出番がなかったため、この日が5試合ぶりの出場。年内最後の代表戦を無失点で終えた。
9月9日のアメリカ戦(●0-2)、10月10日のパラグアイ戦(△2-2)、同14日のブラジル戦(○3-2)と失点が続く試合もあったが、板倉はいずれも不出場。板倉が先発した試合に限って言えば、3月20日のバーレーン戦(○2-0)、同25日のサウジアラビア戦(△0-0)、メキシコ戦に続いて4試合連続の無失点となった。
前半4分に幸先よく先制しながら、その後は攻めあぐねる展開が続き、個々の技術と組織力でしっかりビルドアップしてくるボリビアになかなか守備がハマらない時間もあった。
「やりながらうまくいかないなと難しさも感じていた」。そう率直に振り返った板倉は「W杯でもこういう試合はある」と指摘。「1失点すれば流れが相手に傾いてもおかしくない試合で、(失点を)ゼロで抑えられたことは一つポジティブな結果だと思う」と、良くない時間帯を我慢し、途中出場の選手が流れを変えて突き放す展開に手応えを口にしていた。
(取材・文 西山紘平)
