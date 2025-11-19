人気子役として活躍した女優・美山加恋が成長した姿を見せた。

１８日までにインスタグラムで「前に会った時は低学年だった子役の加恋が、今は夫婦の役…＃時空が歪（ゆが）む ＃美山加恋 ＃りんちゃん ｗ」と２ショットを投稿したのは、タレントで歌手の上地雄輔。

「なんか嬉しかったり、照れくさかったり 昔と変わらない可愛らしさと、昔より進化した魅力に何故か相手役として誇らしいです」とつづった。

美山は落ち着いた色合いのジャケット姿で、スーツの上地に寄り添っている。すっかり大人の姿にフォロワーは「たしかに時の流れを感じるし雄ちゃんと夫婦役？？ってなりました」「加恋ちゃん夫婦役やる年になったのね」「あのりんちゃんが…！すぎます」「加恋ちゃん本当に大きくなったね！まさかの夫婦役」「加恋ちゃんもいい大人になったね」と驚きが止まらなかった。

美山は７歳だった頃に出演した、２００４年のフジテレビ系ドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」で草ナギ剛演じる小柳徹朗の娘・小柳凛役を演じ、天才子役として人気に。昨年はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」にも出演し、不貞行為に及んだ妻という衝撃の役柄が注目を集めた。