女性グループ「Perfume」のあ〜ちゃん（36）が結婚した相手が、吉田カバンで知られる「株式会社吉田」の吉田幸裕社長（41）であることが18日、スポニチ本紙の取材で分かった。今月11日の結婚発表時は「一般男性と結婚しました。ファンの人です。ファンの人と結婚することは私の夢でした」と報告していた。

2人は元々、長い友人関係にあり、アーティストとファンという関係性でもあった。グループと吉田カバンの関係も近く、メンバー3人は常日頃から吉田カバンを愛用。ファンクラブの設立15周年を迎えた2023年9月には限定グッズとして、同社のブランド「POTR（ピー・オー・ティー・アール）」とのコラボレーションバッグを製作した。3人は生地やカラーなど細部までこだわりながら作り上げていた。

あ〜ちゃんは今月15日、自身のインスタグラムで、婚姻届の証人はメンバーののっち（37）とかしゆか（36）であることを明かしていた。

吉田氏は同社の4代目社長。慶大卒業後、父である先代の輝幸氏に勧められてイタリアの専門学校でカバンについて学んだ。現地で経験を積んだ後、29歳で帰国して同社に入社。品質管理などさまざまな部署を経験し、36歳で社長の座に就任した。よく知る関係者は「高身長で俳優の山本耕史さんに似ています。とても誠実な人。仕事に対しても凄く一生懸命で情熱を持って取り組む人です」と明かした。吉田氏は周囲に結婚したことを報告をしているという。

株式会社吉田は本紙の取材に「プライベートなこととなりますので会社からお答えできません」とした。一方、あ〜ちゃんの所属事務所は「11日の結婚発表が全てです」としている。

Perfumeは来年から「コールドスリープ（人工冬眠）」と称して、期限を決めずに活動休止期間に入る。休止前のラストステージとなる大みそかのNHK紅白歌合戦でどのようなパフォーマンスを見せるのか、期待が高まっている。