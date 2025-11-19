「どこで服買おう、、」→【しまむら】へ！ 40・50代がこなれる♡「高見えワンピ」

程よくきちんと感が欲しい40・50代のアイテム選び。どこで買おうか迷ったら、【しまむら】をチェックしてみて。大人に似合うアイテムが揃う【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】からは、装いをぐっと洗練させてくれるワンピースが登場しています。ナチュラルで上品、そして高見え感のあるデザインがラインナップ。ワードローブに加えればこの秋冬の心強い味方になりそうです。

チェック × ブラウンで旬な秋冬スタイルが完成

【しまむら】「バンドカラーチェックワンピース」\2,420（税込）

チェックとブラウンの掛け合わせで、秋冬トレンドをダブルで取り入れたAラインワンピ。リラクシーなシルエットながら、バンドカラーが端正な雰囲気を添えてくれます。さらっと一枚で着るだけで、上品な大人コーデが完成。ウエストマークでメリハリをつけたり、ボタンを外して羽織として取り入れたりと、着回しの幅も広がるアイテムです。

洗練された雰囲気をつくる大人の同色系コーデ

幅広い色と相性のいいブラウンですが、洗練された雰囲気に仕上げたいなら、同系色でまとめるのもおすすめ。チェックのカラーとリンクしたオフホワイトのカーデを合わせて、季節感を引き立てつつ柔らかなムードに。ベージュのアウターを重ねれば、軽やかでありながら奥行きのあるスタイルに仕上がりそう。寒さが深まる時期は、厚手のコートにチェンジしても好バランスです。

コーデュロイを取り入れて季節感をぐっとアップ

【しまむら】「コーデュロイワンピース」\2,420（税込）

あたたかみのあるコーデュロイ素材を使ったワンピは、これからの季節にぴったりな一枚。洗いをかけた綿100％ならではの優しい肌あたりと、ナチュラルな表面感が魅力です。ウエストと袖口のギャザーが程よいアクセントになり、のっぺり見えも回避。シンプルなデザインなので、レイヤードやアクセサリーで表情をプラスするのもよさそうです。

秋冬コーデをオシャレに見せるあたたか素材のMIX

秋冬のコーデは、素材感で遊ぶのもおすすめ。コーデュロイワンピにニットベストを重ねると、こなれ感のある秋冬スタイルが完成。温かみのある素材感が映え、シーズンムードも一気に高まります。ワンピとベストのトーンをそろえれば、全体に統一感と奥行きのある着こなしに。無理なく自然なオシャレを楽しみたいときは、ぜひ取り入れてみてください。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。