■FIFA U-17ワールドカップ 決勝トーナメント2回戦（19日、カタール）

FIFA U-17ワールドカップ決勝トーナメント2回戦でU-17日本代表はU-17北朝鮮代表と対戦し、PK戦で日本は全員成功させて5-4で勝利。6大会ぶりにベスト8進出を決めた。前半4分にマギージェラニー蓮（16）が先制ゴールを奪ったが、後半22分に追いつかれて1対1でPK戦へ。北朝鮮は1人が失敗、日本は全員がゴールを決めて、苦しみながらもベスト8進出を決めた。

北朝鮮はグループリーグ1勝1敗1分の3位で決勝トーナメントに進出、1回戦ではグループE首位突破のベネズエラをエース・キム ユジンの2ゴールで撃破してきた。日本のスタメンはGK村松秀司（17）、DFは 藤田明日翔（16）、元砂 晏翔仁 ウデンバ（16）、メンディーサイモン友（16）、MFは竹野楓太（17）、 小林志紋（17）、川本大善（17）、和田武士（16）、瀬口大翔（17）、FWは吉田湊海（17）、マギージェラニー蓮（16）と南アフリカ戦から4人変更した。

試合開始前のハイタッチでは北朝鮮の選手はグータッチではなく勢いよく叩いてくる気合の入りよう。日本は前半4分、風下からの攻めとなったが、左サイドの瀬口のクロスにフリーとなったマギーがキーパーの動きをよく見て、ヘディングで流し込み先制点を奪った。

北朝鮮は風上を利用し、早い縦パスで日本陣内に攻めてきたが、落ち着いて攻撃を封じて、決定機を作らせなかった。北朝鮮は22分にロングスローでゴール前に入れると、前線の選手が落として、後ろからボレーシュートを狙ったが、ゴール上に外した。

27分には日本はゴール前で北朝鮮にワンタッチパスを繋がれて、ペナルティエリア内に進入されると、元砂が相手を倒してしまいファウル、PKを取られてしまった。北朝鮮は今大会4ゴールで2本のPKを成功させているキム ユジン、ここでキャプテンのキーパー・村松はスーパーセーブ、日本のゴールマウスを守り切った。

前半の終盤は防戦一方となった日本だが、1対0で折り返した。後半に入っても北朝鮮ペースは変わらず、日本はセカンドボールを拾えず攻撃が組み立てられない。

後半10分には浅田大翔（17）と 野口蓮斗（17）を投入して流れを変えようとした。しかし、14分には自陣でミスすると、北朝鮮に奪われて、ピンチを迎えたが、キーパー村松が判断良く飛び出して、ここでも好セーブで日本は助けられた。

22分には日本ディフェンスの足が止まり、北朝鮮のダイレクトパスについていけず、ついにゴールを割られて1対1の同点に追いつかれてしまった。

36分には途中出場の平島から浅田に縦パスが出たが、北朝鮮ディフェンスに挟まれてチャンスを生かせず。1対1と90分で決着が付かずにPK戦へ。北朝鮮は1人が失敗、日本は5人全員がゴールを決めて、6大会ぶりにベスト8進出を決めた。

