ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４８８ドル安 ナスダックも１％の大幅安
NY株式18日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 46101.95（-488.29 -1.05%）
ナスダック 22476.42（-231.65 -1.02%）
CME日経平均先物 48920（大証終比：+420 +0.86%）
欧州株式18日終値
英FT100 9552.30（-123.13 -1.27%）
独DAX 23180.53（-409.99 -1.74%）
仏CAC40 7967.93（-151.09 -1.86%）
米国債利回り
2年債 3.583（-0.027）
10年債 4.121（-0.017）
30年債 4.739（+0.003）
期待インフレ率 2.286（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.554（+0.019）
カナダ 3.248（+0.015）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.97（+0.06 +0.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4067.20（-7.30 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
93473.06（+1646.49 +1.79%）
（円建・参考値）
1453万1322円（+255963 +1.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
