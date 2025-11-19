NY株式18日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　46101.95（-488.29　-1.05%）
ナスダック　　　22476.42（-231.65　-1.02%）
CME日経平均先物　48920（大証終比：+420　+0.86%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9552.30（-123.13　-1.27%）
独DAX　 23180.53（-409.99　-1.74%）
仏CAC40　 7967.93（-151.09　-1.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.583（-0.027）
10年債　 　4.121（-0.017）
30年債　 　4.739（+0.003）
期待インフレ率　 　2.286（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.706（-0.006）
英　国　　4.554（+0.019）
カナダ　　3.248（+0.015）
豪　州　　4.441（-0.036）
日　本　　1.738（+0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.97（+0.06　+0.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4067.20（-7.30　-0.18%）

ビットコイン（ドル）
93473.06（+1646.49　+1.79%）
（円建・参考値）
1453万1322円（+255963　+1.79%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ