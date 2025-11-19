「監督はチーム全体を考えているので僕が」キャプテン遠藤航の号令で森保監督100試合を祝う水かけ
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
日本代表MF遠藤航(リバプール)がダブルボランチの一角でフル出場し、9月シリーズ第1戦のメキシコ戦以来5試合ぶりに日本代表のピッチに戻ってきた。
「試合の入りでは前から行くところと球際のところで主導権を握って、いい形で1点取れたが、その後は相手のボランチが落ちて受けるようになってプレッシャーに行きづらくなった時間帯があった」と言うように、うまくいかない時間帯の長い試合ながらも3-0の勝利を収め、「全体的には我慢するところと行くところをはっきりしてやれたと思う。交代選手も含めてゲームに入れたところ、ゼロで抑えたところ、3点しっかりと取って勝ったところが良かった」とボリビア戦を総括した。
所属先のリバプールでは出場機会が少なくなっており、コンディション面が危惧されていた。ボールへ寄せるスピードや奪いきるところは遠藤本来の実力を考えれば物足りなさはあったものの、「きつさみたいなのはあるけど、ゲーム感みたいなことはそんなに落ちないと思っている」と自信を見せた。
「自分はキャプテンとしてプレーしているので自分のことだけでなくチーム全体のことも考えてプレーしないといけないところもあって、それが結果的に自分のパフォーマンスを上げることにつながっているところがある。うまくゲームをコントロールしながらまわりを動かすところと、自分がしっかりいくところとハッキリしながらできた。満足していないけど悪くはなかったと思う」
森保一監督の100試合目を勝利で飾った。キャプテンの遠藤は試合前の円陣でチームメートに必勝を呼びかけ、試合後の円陣では締めくくりの言葉として「100試合おめでとうございます」と発声。その声が合図となって水かけが始まった。
「監督は自分の話をするよりもチーム全体のことを考えている方なので、そこに関しては全く触れていなかった。僕がいつも僕が最後に締めるので、100試合おめでとうございますという声とともに、みんな水をかけました」
今後は所属クラブに戻り、代表戦は3月シリーズまで間が空く。「選手個人としてはしっかりケガなくやっていくことが一番重要だと思う」と先を見据える。12月に予定されているワールドカップ本大会の抽選については「どこと当たるというよりも、開催国のグループに入った方が移動は楽だったり、日程的に有利だったりするのかなと思う」と語った。
(取材・文 矢内由美子)
日本代表MF遠藤航(リバプール)がダブルボランチの一角でフル出場し、9月シリーズ第1戦のメキシコ戦以来5試合ぶりに日本代表のピッチに戻ってきた。
「試合の入りでは前から行くところと球際のところで主導権を握って、いい形で1点取れたが、その後は相手のボランチが落ちて受けるようになってプレッシャーに行きづらくなった時間帯があった」と言うように、うまくいかない時間帯の長い試合ながらも3-0の勝利を収め、「全体的には我慢するところと行くところをはっきりしてやれたと思う。交代選手も含めてゲームに入れたところ、ゼロで抑えたところ、3点しっかりと取って勝ったところが良かった」とボリビア戦を総括した。
「自分はキャプテンとしてプレーしているので自分のことだけでなくチーム全体のことも考えてプレーしないといけないところもあって、それが結果的に自分のパフォーマンスを上げることにつながっているところがある。うまくゲームをコントロールしながらまわりを動かすところと、自分がしっかりいくところとハッキリしながらできた。満足していないけど悪くはなかったと思う」
森保一監督の100試合目を勝利で飾った。キャプテンの遠藤は試合前の円陣でチームメートに必勝を呼びかけ、試合後の円陣では締めくくりの言葉として「100試合おめでとうございます」と発声。その声が合図となって水かけが始まった。
「監督は自分の話をするよりもチーム全体のことを考えている方なので、そこに関しては全く触れていなかった。僕がいつも僕が最後に締めるので、100試合おめでとうございますという声とともに、みんな水をかけました」
今後は所属クラブに戻り、代表戦は3月シリーズまで間が空く。「選手個人としてはしっかりケガなくやっていくことが一番重要だと思う」と先を見据える。12月に予定されているワールドカップ本大会の抽選については「どこと当たるというよりも、開催国のグループに入った方が移動は楽だったり、日程的に有利だったりするのかなと思う」と語った。
(取材・文 矢内由美子)