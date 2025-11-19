開始早々先制弾の鎌田大地、指揮官100試合のサプライズ祝いは「集中していて頭になかった(苦笑)」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
鮮やかなゴールで森保ジャパン節目の通算100試合目を彩った。日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は前半4分、右サイドを駆け上がったMF久保建英のクロスにボックス内左で反応すると、胸トラップからの左足シュート。質の高い一撃をゴール右隅に突き刺し、先制点を奪った。
ボランチ起用でも得点力を示した一発。「チームとしてあそこが空くのは分析でもあったので、ボランチだけどああいうところに何回か入っていくことが大事。一発目で入ることができて、そこにボールが入ってシュートチャンスができたのはすごく良かった」。14日のガーナ戦では疲労のため出場を回避していたが、復帰初戦であらためて存在の大きさを示した。
ゴール後にはチームメートの歓喜の輪に囲まれた鎌田だったが、実は試合前、選手たちは指揮100試合を迎えた森保一監督をゴールパフォーマンスで祝うというサプライズの計画もしていたという。
それでも試合後、そのことを報道陣に聞かれた鎌田は「僕は聞いていなかったんで。しかも集中していたんで頭になく、申し訳ないというか。そういうことができたら良かったなと思いますけど……」と苦笑いしきり。ただ、振る舞いではなくゴールという結果で指揮官の節目に花を添えるのも、マイペースな鎌田らしかった。
日本代表のボランチ争いはW杯最終予選後、ブンデスリーガで存在感を高めるMF佐野海舟とMF藤田譲瑠チマの台頭により、さらに白熱の様相を呈している。それでも鎌田はこれまでどおりに「どこのポジションもいい競争力があると思うし、いい選手が揃っているのは素晴らしいこと。しっかり出た時にいいプレーができればいい」と淡々と向き合っている。
そうした一喜一憂しない姿勢はチーム全体を見渡す上でも頼もしく映る。10月のブラジル戦以降、3連勝で年内を締めくくったが、鎌田は「最終予選から少し相手も世界のW杯に出るようなチームと戦って、出た課題を克服して、よりチームとしてはアジアの戦いよりも世界の戦いにうまくアジャストすることができてきていると思う」と手応えを述べつつも、次のように続けた。
「(ブラジル戦などの)難しい試合で勝てたのも一つ自分たちの自信になったと思うし、まだまだ良くなれる部分がたくさんあるという実感もある。W杯に向けてまだまだもっと成長できる部分がたくさんあると思う」。W杯本大会まで7か月、歩みを止めるつもりはなさそうだ。
これまでも一貫して個人の成長がチームの成長につながるという姿勢を大事にし、所属チームでのステップアップに取り組んできた鎌田。ここからは再び世界最高峰のプレー強度、強烈なタレントを擁するプレミアリーグでの仕事に気持ちを切り替え、来年3月までの大事な時期を過ごしていく構えだ。
「次までは4か月空くので代表のことは正直考えずに。チームに戻ってからもポジション争いがあるし、12月の予定もすごく忙しいので。そんなに先のことを考えず、毎試合ケガなく少しでも成長できるようにやっていきたい」。クラブでも代表でも滑り出し順調。この活躍を続けることが、2度目のW杯での飛躍につながるのは間違いない。
(取材・文 竹内達也)
