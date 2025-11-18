もう結論が出ている。男性が“別れを決意した時”の行動とは
最近、彼の態度がどこかよそよそしいと感じているなら、それは彼が別れを考え始めているサインかも。そこで今回は、男性が“別れを決意した時”の行動を紹介します。
目を合わせようとしない
会話中に目を合わせなくなったり、視線をそらすことが増えたなら要注意。彼女に対する関心が薄れ、心が離れかけているサインでしょう。視線には無意識に“距離を取りたい”という気持ちが顕著に表れます。
イライラをそのままぶつけてくる
些細なことで不機嫌になったり、以前は流していたことに対して苛立ちを見せるようになったら、関係の限界を感じているのかも。「もう嫌われても構わない」と感じているからこそ、感情にブレーキをかけなくなるのです。
一緒にいても楽しそうじゃない
無言が増えたり、笑顔が減ったりと、ふたりの時間が重苦しく感じるようになったら、それは“別れの予兆”。一緒にいる意味を見失いかけている可能性が高いので、関係を見直すタイミングということでしょう。
今回紹介した行動が彼にもし当てはまるなら、早めに気持ちを確かめてみるのが大切。違和感に気づいた瞬間こそ、関係を修復するチャンスですよ。
