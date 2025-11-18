「私の彼ならきっと大丈夫…」油断は禁物。男性が浮気する心理
「私の彼に限って浮気なんてしないだろう」と思っていても、実際は浮気されてしまうことも。
そこで今回は、男性が浮気する心理について紹介します。
実は彼女との関係にストレスを感じていて…
男性が常に彼女の言うことを聞いてくれて、一見すると平和そうな状態はかえって危険ということも。
普段からお互いに自分の意見や考えを言い合える関係なら浮気には発展しづらいですが、言いたいことを我慢して抱え込むタイプの男性は浮気に走る傾向があります。
優しすぎるがゆえに…
彼はとても自分に優しいから、「きっと一途に愛してくれているだろう」と思い込むのも早計です。
そういう男性は多くの場合、誰に対しても優しくて、その対象はあなた以外の女性も当然含まれます。
なので、他の女性に対して「嫌われたくない」「傷つけたくない」という気持ちが先に立って、他の女性からのアプローチをそのまま受け入れてしまうこともあるでしょう。
周りの雰囲気に飲まれて…
周りに流されやすいタイプの男性も浮気する可能性が高いでしょう。
あなたの彼氏が周りの雰囲気に飲まれると、自分の意見や考えを通せなくなるタイプなら要注意。
そういう男性は浮気できるチャンスが目の前にあると、自分の意見や考えを通すことよりも雰囲気を壊さないことを優先することがあり、そのまま浮気という流れにまんまとハマってしまうことはあります。
自分の彼女には見せない一面を持っている男性は少なくないので、ぜひ今回紹介した男性心理を心に留めておいてくださいね。
