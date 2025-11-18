恋をしてもすぐ冷めちゃう…。愛を長持ちさせるために身につけたい「習慣」
「最初はあんなに好きだったのに、気づけば気持ちが冷めてる…」
そんな恋愛を繰り返していませんか？
恋のドキドキは時間とともに落ち着くもの。
でも、そこで関係が終わってしまうか、“愛に変わる関係”に育つかは日々の習慣次第です。
そこで今回は、恋を長続きさせたい人が身につけたい「習慣」を紹介します。
相手に「求める」ではなく「寄り添う」
恋の初期は「好きな自分を見てほしい」と思いがち。
でも、長続きする人は“自分がどう支えるか”を大切にしています。
そんなちょっとした寄り添いが、信頼を積み重ねていくんです。
“完璧な恋”を目指さない
どんなに相性が良くても、ずっと100点満点の関係は存在しません。
ケンカも、すれ違いも“成長のチャンス”と受け止めてみましょう。
「冷めたのかも」と思ったときこそ、少し距離を置いて気持ちを整えるのもアリ。
完璧を求めるほど恋は息苦しくなります。
“好き”を伝えることをサボらない
長く一緒にいると、改まって「好き」と言うのが照れくさくなるもの。
でも言葉にしなければ、相手には伝わりません。
「今日の服、似合ってるね」「一緒にいると落ち着く」
そんな日常の一言が、関係をやさしく繋いでくれます。
恋が冷めていくのは、悪いことではありません。
焦らず、求めすぎず、言葉で想いを伝えること。
その積み重ねこそが、恋を長持ちさせる一番の秘訣です。
