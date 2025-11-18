「なんか顔がどんより…」の理由は“水分不足”。忙しい大人のための【潤い補給スキンケア】
最近、「顔が疲れて見える」「メイクがうまくのらない」と感じることはありませんか？その“どんより感”は、年齢や寝不足のせいではなく、肌の水不足が原因かもしれません。水分が足りないと肌は影を帯び、表情まで元気がなく見えてしまいます。そこで今回は、忙しい日々でも取り入れられる、大人のための“やさしい潤いケア”を紹介します。
肌が“水不足”だと、表情まで曇って見える
鏡の前に立ったとき、いつもより顔がどんよりして見える。それは、肌の中の水分が減り、角質が硬くなっているサインです。水分を失った肌は光をうまく反射できず、影がつきやすくなります。その結果、表情までも疲れて見えてしまうのです。
乾燥しているのにTゾーンはテカる。粉っぽいのにメイクは崩れやすい。そんな“矛盾”の正体は「インナードライ」。水分が不足しているからこそ、肌は油分で補おうとし、余計にバランスを崩してしまいます。つまり、大人の肌にまず必要なのは「水を入れ直すこと」。クリームを増やす前に、潤いの土台をつくることが大切です。
やさしく水を戻す、シンプルなスキンケア
水分補給といっても、難しいことをする必要はありません。大切なのは「こすらない」「重ねて入れる」「みずみずしい美容液で保つ」という３つのやさしさです。
朝の洗顔は、泡を肌の上で転がすように軽く。そのあと、化粧水は一度にたっぷりではなく、薄く何回かに分けて頬に押し込むように重ねます。肌がじんわりとふくらむ感覚がしたら、美容液でその潤いを抱き込ませるイメージで。「水 → 保水 → やさしくフタ」の順番を守るだけで、肌はふっくらと整っていきます。
外側のケアだけでなく、“内側の水”も味方に
肌の水は、スキンケアだけで完結するものではありません。身体の水分が不足していると、肌にまで巡らなくなってしまいます。一度にたくさん飲む必要はありません。朝・日中・夜に、少しずつ口にする習慣で十分です。
カフェインやアルコールが多い日は、コップ一杯の水を添えるだけでも、肌の調子は変わります。室内を加湿して、肌表面から水分が逃げない環境を作ることも立派な美容習慣です。
疲れ顔は「年齢のせい」ではなく、肌が「水がほしい」と伝えているだけ。潤いが戻ると、頬の影が消え、表情は自然とやさしくなります。今日からほんの少しだけ、意識的に肌に水を補給してみてください。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
