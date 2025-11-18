好きだからこそ体が反応しちゃう。男性がやりがちな「無意識行動」
恋愛中って相手のことを好きであればあるほど、気持ちを抑えられなくなるもの。
好きな男性があなたに対してそんな状態になってくれたら、女性としてはこの上ない幸せを感じるでしょう。
そこで今回は、男性が好きだからこそやりがちな「無意識行動」を紹介します。
｜好きな人の声が聞こえると反応してしまう
男性は好きな女性の声を聞くと、無意識に反応してしまうもの。
声に反応するという事は、好きな女性の声が耳に焼き付いているという証拠です。
｜そばに寄ってくる
男性は好きな女性を見つけると、無意識に女性に近寄ってしまうもの。
例えばエレベーターに一緒に乗る時には必ず隣に立ったり、同僚と立ち話をしていたらいつの間にか会話に参加してきたりなどは、無意識に体が反応しちゃってる証拠かも知れません。
改めて気になる男性との距離感をチェックしてみましょう。
｜表情がゆるむ
いつもキリッとした表情であまり愛想の良くない男性であっても、好きな女性を目の前にすると表情がゆるむことも。
目元の表情が崩れたり、口角が上がったりなど、少し優しさを感じさせる表情なら、あなたに好意を持っている証拠です。
言葉や仕草だけでなく、気になる男性の表情の変化にも注目してみましょう。
今回紹介した男性の行動は、本人は全く気づいていないことも。
そんな男性の無意識の本命サインを見逃さず、恋のチャンスを確実にものにしていきましょうね。
