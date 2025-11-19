◇Uー17W杯カタール大会決勝トーナメント2回戦 日本1ー1（PK5ー4）北朝鮮（2025年11月18日 カタール・ドーハ）

サッカーのU―17W杯カタール大会は18日、決勝トーナメント2回戦が行われ、Uー17日本代表はUー17北朝鮮代表に勝利。1ー1のまま突入したPK戦を5ー4と制し、11年メキシコ大会以来6大会ぶりの8強入りを決めた。21日の準々決勝ではイングランドを下したオーストリアと対戦することになった。

試合は開始4分で電光石火の先制弾。MF瀬口大翔（神戸U―18）の左からのクロスをファーサイドのFWマギージェラニー蓮（琉球U―18）が頭で合わせ幸先よく1点をリード。ボールを叩きつけずに相手GKの頭上をフワリとした浮き球で狙う技ありヘディングシュートを決め、喜びを爆発させた。

前半31分、相手をエリア内で倒してしまいPKを献上。ピンチを迎えたが頼れる主将のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）がビッグセーブ。相手のシュートコースを読み切って防ぎ、雄叫びを上げてチームを鼓舞。1ー0とリードし前半を終えたが、放ったシュートはFWマギーの1本のみと苦しい内容だった。

後半も劣勢となると同22分、MFリ・ヒョクグァンにゴールを決められ失点。同点に追いつかれると1ー1のまま後半終了。勝負はPK戦までもつれることになった。

そして運命のPK戦では1人目のFW吉田湊海（鹿島ユース）が相手GKの腕を弾き飛ばす強烈なシュートを決め成功。相手は2人目が枠を外して失敗すると、日本はDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）が落ち着いて決めリード。

3人目のMF瀬口、4人目のMF平島大悟（鹿島ユース）と連続成功。最後5人目の浅田大翔（横浜FM）は相手GKに防がれそうになるがシュートの勢いがわずかに上回りゴールイン。5人全員がPKを成功させる活躍で過去最高タイの8強入りを決めた。

【準々決勝対戦カード】

▽イタリアーブルキナファソ

▽オーストリアー日本

▽ポルトガルースイス

▽モロッコーブラジル