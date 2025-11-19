U-17日本、北朝鮮に競り勝って８強進出！ １−１で迎えたPK戦を制す！ 14年ぶりの快挙 【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は現地11月18日、ラウンド16で北朝鮮と対戦した。
日本のスタメンは以下のとおり。GKはキャプテンの村松秀司、３バックは藤田明日翔、元砂晏翔仁ウデンバ、メンディーサイモン友、ダブルボランチは和田武士と川本大善、ウイングバックは右に竹野楓太、左に瀬口大翔、２シャドーは小林志紋と吉田湊海、１トップはマギージェラニー蓮という11人だ。
開始６分、日本がさっそくスコアボードを動かす。左サイドでキープした瀬口がクロスを供給。ファーでスタンバイしていたマギージェラニーが正確なヘディングシュートでネットを揺らした。
球際で激しく、出足が鋭い北朝鮮に対し、日本は押し込まれる場面もあるが、組織的かつ身体を張った守備でピンチを未然に防ぐ。キープすれば冷静なボール回しで相手のプレスをかわし、攻撃を組み立てる。
拮抗した展開で、日本は27分にPKを献上。ボックス内で元砂が相手を倒してしまう。日本側はレビューをリクエストもジャッジは変わらず。キッカーは北朝鮮の10番を背負うキム・ユジン。日本の背番号１は完璧に読み切り、PKをストップ。絶対的守護神のビッグセーブで危機を脱した。
それでも劣勢の時間が続き、思うように攻撃に出られない日本だが、北朝鮮の得点を許さず。前半を１−０で終える。
迎えた後半、日本は劣勢を強いられるも堅実な守備で対抗しながら、追加点を狙いにいく。
なかなか主導権を握れず、厳しい戦いのなかで日本は67分に失点。シンプルなパスワークで崩され、リ・ヒョク・グァンのグラウンダーのシュートでゴールを割られた。
日本は攻撃の強度を高め、相手ゴールに迫る回数を増やす。82分には途中出場の浅田大翔に決定的が訪れたが、決め切れない。
90分を終えて１−１。勝敗の行方はPK戦に。日本は５人全員が成功。５−４で制し、2011年大会以来の８強進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
日本のスタメンは以下のとおり。GKはキャプテンの村松秀司、３バックは藤田明日翔、元砂晏翔仁ウデンバ、メンディーサイモン友、ダブルボランチは和田武士と川本大善、ウイングバックは右に竹野楓太、左に瀬口大翔、２シャドーは小林志紋と吉田湊海、１トップはマギージェラニー蓮という11人だ。
球際で激しく、出足が鋭い北朝鮮に対し、日本は押し込まれる場面もあるが、組織的かつ身体を張った守備でピンチを未然に防ぐ。キープすれば冷静なボール回しで相手のプレスをかわし、攻撃を組み立てる。
拮抗した展開で、日本は27分にPKを献上。ボックス内で元砂が相手を倒してしまう。日本側はレビューをリクエストもジャッジは変わらず。キッカーは北朝鮮の10番を背負うキム・ユジン。日本の背番号１は完璧に読み切り、PKをストップ。絶対的守護神のビッグセーブで危機を脱した。
それでも劣勢の時間が続き、思うように攻撃に出られない日本だが、北朝鮮の得点を許さず。前半を１−０で終える。
迎えた後半、日本は劣勢を強いられるも堅実な守備で対抗しながら、追加点を狙いにいく。
なかなか主導権を握れず、厳しい戦いのなかで日本は67分に失点。シンプルなパスワークで崩され、リ・ヒョク・グァンのグラウンダーのシュートでゴールを割られた。
日本は攻撃の強度を高め、相手ゴールに迫る回数を増やす。82分には途中出場の浅田大翔に決定的が訪れたが、決め切れない。
90分を終えて１−１。勝敗の行方はPK戦に。日本は５人全員が成功。５−４で制し、2011年大会以来の８強進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！