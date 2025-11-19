大分市佐賀関で午後6時前に「家が燃えている」と通報が入りました。5時間以上が経っても火は消えず、住宅など20棟以上に燃え広がっていて70代の男性と連絡が取れていません。現場には消防車15台以上が出動していますが鎮火のめどは立たず、市は避難所を開設。住民が次々と避難しています。

大分市で住宅など20棟以上が燃える火事が起きています。現在、70代の男性と連絡が取れていません。

記者

「火災現場です。住宅から激しく炎が上がっていて、あたりには焦げ臭いにおいが充満しています」

18日午後6時前、大分市佐賀関で「家が燃えている」と周辺住民から複数の通報がありました。

住宅の窓から吹き上がる炎。夜空は炎と煙で赤く染まっています。

「火柱が上がったのは気付きましたけど。火が上がってすぐです。燃え上がってました。いま相当延焼してます」

火は、少なくとも20棟に燃え広がっています。さらに、隣の地区や山にも燃え移っているということです。

「1時間かそれぐらいになるかな、一向に火が（消えない）。（Q.火の勢いが強いですもんね）強い。風が一番悪い時が今日ね。あら、まだ火が」

現場では風が吹き、炎や煙はななめの方向へ広がっています。周辺は建物同士が密接しているエリアです。

「どんどん（燃え）広がってきた感じで。ご覧のように火の粉がいっぱい飛んでいるので、こういったので広がったのかなって。風も今日強かったじゃないですか。だからこういうので広がってしまったのかなって。なかなかおさまらないので気になります」

現場には消防車15台以上が出動し、現在も消火活動が続いていますが鎮火のめどは立っていません。

「市民センターに行かれる方、バスが出てますよ」

記者

「燃え盛る火事を受けて、佐賀関の方々が市民センターへと避難してきています」

大分市は佐賀関市民センターに避難所を開設。現在、90人以上が避難しています。

避難した住民

「（Q.避難してこられた？）そうです。あそこがすごく燃えているので。（Q.近くに住んでいる？）近い、相当近い。（Q.火の状況はどんな感じ？）すごかったよ、もうワーっとなって。今ああいう風に赤くなってるところがあって。（Q.家は大丈夫そう？）分からない。上の方なので山が近いんで」

【現場から記者リポート】

私は4時間ほど前から現場に来て取材をしています。ただ風が非常に強く吹いて、さらに空気も乾燥しているため火が燃え広がり、一向にこの火事収まる気配がありません。

最初は住宅から火が上がりましたが、徐々にエリアを右に移しながら、今も燃え広がっています。現在、奥のほうで火柱が上がっているのが見えるでしょうか。つい10分ほど前から火が上がり始めました。このようにまた新たな炎が盛り上がるという状況が続いています。

この地区に住んでいて高台に避難している人にお話を聞きました。この地区は住宅がかなり密集していて、さらに空き家も多いので広がりやすいのではという話をしていました。

さらにこの風が強い影響で火の粉が飛び移ったのでしょうか、目でも火の粉が確認できました。

山の中腹あたりでも火災が発生しています。半分ぐらいに火は収まっているんですが、地図上では寺があるのが確認できました。私が高台から取材をしていると、寺の屋根の形がくっきりとわかるほど炎が上がりまして、そして屋根がすぐに崩れ落ちていきました。

さらに、この風に乗ってでしょうか。山の下腹部でも火が上がっています。こちらも1時間ほど前から火が上がり始めまして、今も煙が黙々と立ち上がっています。

この大分市佐賀関地区に住まれている方、高齢の方または車いすで生活しているという方も多くいらっしゃいます。現在はこの山の向こうにある大分市の施設で避難をされている方もたくさんいます。不安な声も多く聞かれました。

未だにこの火事が収まる気配はありません。