¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ç£É£É£É¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¹Àï¡¡Âè£µ²ó¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í·èÄêÀï¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡Ãç¸ýÇî¿ò¡Ê£µ£³¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£µ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ£±£ÍÀè¥Þ¥¤¡£¸åÂ³¤ò°ú¤­Î¥¤·¡¢Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡½®Â­¤Ï¡Öµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡£¿­¤Ó¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²ó¤êÂ­¤ÏÃæ¤Î¾å¤«¤Ê¡×¤È¹â¿å½à¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½ªÆü¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎä¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤â°ú¤­Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£Ç¯¤Ï£µ·î¤È¤³¤Ê¤á¡¢£··î¤«¤é¤Ä£Ç£É£É£É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¡¢£±£°·î¤È¤³¤Ê¤á¤È£³£Ö¡£¤¿¤À¡¢ÅöÃÏ£Ö¤Ï£²£°£²£±Ç¯£µ·î°ÊÍè±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÃÏÄÌ»»£²£°²óÌÜ¤Î£Ö¤â¤«¤«¤ë¤¬¡Ö°Õ¼±¤»¤º¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤Ç£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£